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Булавінова зробила заяву про вакцинацію людей, які вже перехворіли COVID-19

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Вівторок 16 листопада 2021 11:45
Булавінова зробила заяву про вакцинацію людей, які вже перехворіли COVID-19 Фото: вакцинація від коронавірусу потрібна також перехворілим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Перехворіли коронавірусом люди також повинні вакцинуватися від COVID.

Про це експерт Юнісеф Катерина Булавінова повідомила в програмі "Сніданок з 1+1".

"Я вакцинувалася після 1,5 місяця після важкого ковіду. Ті, хто перехворів, можуть заразитися повторно. Таких випадків багато. Тому, якщо ви перехворіли - вакцинуйтеся відразу після зникнення симптомів", - радить Булавінова.

Медик рекомендує не відкладати щеплення від коронавірусу більш, ніж на 90 днів після перенесеного захворювання.

"Вакцинуйтеся будь-якою доступною вакциною в Україні і не заміряйте антитіла до щеплення, це не дає вам нічого", - дає пораду фахівець.

Чи захистить вакцина від нових варіантів вірусу?

Згідно з розрахунками ВООЗ, схвалені сьогодні вакцини забезпечують щонайменше певний захист від нових варіантів вірусу.

Експерти по всьому світу безперервно вивчають, як нові мутації вірусу впливають на його поведінку і ефективність вакцин проти COVID-19.

Яку з вакцин проти COVID-19 краще вибрати?

Всі вакцини, схвалені для використання ВООЗ, мають високу ефективність у запобіганні тяжкому перебігу захворювання COVID-19, госпіталізації та смерті. Тому найкращою вакциною є та, яка зараз доступна для вас.

Як ми раніше писали, Філарет розповів про своє ставлення до вакцинації від COVID і звернувся до віруючих.

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