"Була жертвою булінгу". Дружина відомого футболіста зізналася, як поборола комплекси

Що каже Анастасія Конопля

Так, дівчина зізнається, що не бере на свій рахунок стереотипи про зовнішність дружин футболістів, а також не переживає через упередження про так звану "штучну красу". На її думку, кожен має жити так, як вважає за потрібне та як йому комфортно.

"Я вважаю себе красивою, ерудованою та впевненою в собі. Фокусуюсь лише на позитивних думках стосовно мене та моїх близьких. Чиїсь упередження спростовувати не люблю. Кожен вважає так, як йому за потрібне та комфортно. Мені та моїм близьким в собі все подобається. Тож це найголовніше", - пояснює свою думку зірка соцмереж.

Анастасія Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)

Однак Конопля зізнається, що в дитинстві була жертвою булінгу. Але при цьому росла без рамок та упереджень у голові. Підтримкою для неї стала її бабуся, яка завжди повторювала дівчині, що та - неймовірна.

"Я була жертвою булінгу довгий час. Завжди виділялась, була гучною, яскравою, без упереджень та рамок у голові. Багато людей намагались зломити мене, але в них не вийшло. Моя бабуся завжди казала мені, що я найкраща та найсвітліша людина - це допомагало та допомагає мені рухатись по життю та не опускати рук", - розповідає обраниця Юхима.

Окрім того, Анастасія також розкрила свої секрети щодо підтримки ідеальної форми. Основний - це дисципліна.

"Секрет моєї форми дуже простий - це дисципліна. Я не уявляю свого життя без спорту, саме тому в мене 7-8 тренувань на тиждень. Стосовно секретів краси - то це генетика та трохи правильно підібраного догляду, та кохання, звісно ж", - говорить вона.

Анастасія Конопля веде активний спосіб життя (фото: instagram.com/iamkotikk)

Також дружина Коноплі розповіла про свої смакові вподобання та назвала улюблені українські страви. Зокрема, вона зізналася, що їсть усе, що хоче, але дотримується наступного принципу: 80% - здорове харчування та 20% - усе, чого хочеться душі.

"Я люблю борщ та пельмені зі сметаною та свіжим огірком. Це мої улюблені страви дитинства. Навіть пару разів сама ліпила чоловікові", - додала вона.

Анастасія Конопля з чоловіком та донькою (фото: instagram.com/iamkotikk)