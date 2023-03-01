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На Буковині священик УПЦ МП не пустив тіло загиблого воїна до церкви для відспівування (відео)

Колаж РБК-Україна: священик московського патріархату закрив храм на Буковині, не допустивши тіло бійця ЗСУ для відспівування
Автор: Володимир Костирін

На Буковині у селі Задубрівці священик УПЦ Московського патріархату не дозволив занести тіло загиблого на війні воїна ЗСУ до церкви для відспівування, і службу довелося проводити у дворі біля храму.

Про це розповів священик Православної церкви України Роман Грищук у своєму Facebook.

Захисник України Василь Катан проживав у цьому селі. Воїну, який склав голову на фронті у боротьбі з російськими загарбниками, було 40 років.

Воїн ЗСУ Василь Катан загинув на фронті (фото: molbuk.ua)

Коли тіло загиблого привезли на похорон, через дії місцевого священика відспівування змушені були провести не в храмі Святого Архістратига Михаїла, а біля нього, перед замкненими дверима.

"Батюшка" Віталій Дуров запереживав, що надто багато зібралося патріотів і можуть занести тіло воїна, а його "тєлєса" викинуть разом із Московським Патріархатом із храму! І тому просто не відкрив двері храму", - зазначає священнослужитель.

Відспівування відбулося у дворі перед храмом (фото: скріншот з відео)

Річ у тому, що громада храму ще 4 роки тому на загальних зборах абсолютною більшістю голосів підтримала перехід до ПЦУ, проте місцевий священик разом із десятком прихильників МП "забарикадували храм і не пускали громаду" усередину, розповідає отець Грищук.

"Громада хотіла мирним шляхом вирішити проблему. Було багато судів. Усі вирішили питання на користь громади і ПЦУ. Але "батюшці" закони України не указ, Біблія і мораль теж! Москва сказала стояти до останнього! Тому вони взяли храм у заложники, наклали безліч замків, броньовані двері, постійне чергування, а громада молиться на вулиці уже 4 роки", - обурюється він.

Також священик опублікував відео як відспівували біля закритої церкви українського захисника.

Відео: відспівування загиблого українського воїна біля церкви

Отець Грищук додав, що у селі мають хоронити ще одного воїна ЗСУ, чиї родичі є парафіянами УПЦ МП.

"Хоронити його хочуть теж не заносячи до храму. Бо буде надто багато патріотів. А патріоти є небезпечним елементом у храмі, тимчасово окупованому моспатріархатом. Вирішили, що у храмі служба буде лише тоді, коли будуть самі колаборанти. Так і живемо", - пише він.

Як зазначає видання "Молодий буковинець", релігійна громада села Задубрівка Чернівецького району ще 2021 року в суді довела, що парафія перейшла до ПЦУ законно. Зокрема, про це йдеться у рішенні Заставнівського районного суду.

"Судовий позов подала Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ (Московського патріархату). Вона хотіла скасувати рішення зборів про перехід до ПЦУ та свідоцтво про право власності на майно церковної громади. Однак у суді їхній позов не задовольнили", - йдеться у публікації.

Також варто додати, що після перереєстрації статуту релігійна громада ПЦУ заявляла, що їм перешкоджають проводити службу в церкві, а під храмом навіть відбувалися сутички, поліції доводилося їх рознімати.

Храм Святого Архістратига Михаїла у Задубрівці (фото: facebook.com/zadubrivka)

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області на похороні загиблого бійця священик УПЦ МП побив хрестом отця ПЦУ.

Нагадаємо, у січні СБУ викрила прислужника УПЦ МП, який закликав захопити Київ.

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