На Буковине священник УПЦ МП не пустил тело погибшего воина в церковь для отпевания (видео)

Защитник Украины Василий Катан проживал в этом селе. Воину, сложившему голову на фронте в борьбе с российскими захватчиками, было 40 лет.

Воин ВСУ Василий Катан погиб на фронте (фото: molbuk.ua)

Когда тело погибшего привезли для похорон, из-за действий местного священника отпевание вынуждены были провести не в храме Святого Архистратига Михаила, а возле него, перед запертыми дверьми.

"Батюшка" Виталий Дуров переживал, что слишком много собралось патриотов и могут занести тело воина, а его "телеса" выбросят вместе с Московским патриархатом из храма! И потому просто не открыл дверь храма", - отмечает священнослужитель.

Отпевание состоялось во дворе перед храмом (фото: скриншот с видео)

Дело в том, что община храма еще 4 года назад на общем собрании абсолютным большинством голосов поддержала переход в ПЦУ, однако местный священник вместе с десятком приверженцев МП "забаррикадировали храм и не пускали общину" внутрь, рассказывает отец Грищук.

"Община хотела мирным путем решить проблему. Было много судов. Все решили вопрос в пользу громады и ПЦУ. Но "батюшке" законы Украины не указ, Библия и мораль тоже! Москва сказала стоять до последнего! Поэтому они взяли храм в заложники, навесили множество замков, бронированную дверь, постоянное дежурство, а община молится на улице уже 4 года", - возмущается он.

Также священник опубликовал видео, как отпевали возле закрытой церкви украинского защитника.

Видео: отпевание погибшего украинского воина возле церкви

Отец Грищук добавил, что в селе должны хоронить еще одного воина ВСУ, чьи родственники являются прихожанами УПЦ МП.

"Хранить его хотят тоже не занося в храм. Ибо будет слишком много патриотов. Патриоты же являются опасным элементом в храме, временно оккупированном моспатриархатом. Решили, что в храме служба будет только тогда, когда будут одни коллаборанты. Так и живем", - пишет он.

Как отмечает издание "Молодой буковинец", религиозная община села Задубровка Черновицкого района еще в 2021 году в суде доказала, что парафия перешла в ПЦУ законно. В частности, об этом говорится в решении Заставновского районного суда.

"Судебный иск подала Черновицко-Буковинская епархия УПЦ (Московского патриархата). Она хотела отменить решение собрания о переходе в ПЦУ и свидетельство о праве собственности на имущество церковной общины. Однако в суде их иск не удовлетворили", - говорится в публикации.

Также стоит добавить, что после перерегистрации устава религиозное общество ПЦУ заявляло, что им препятствуют проводить службу в церкви, а под храмом даже происходили потасовки, полиции приходилось их разнимать.

Храм Святого Архистратига Михаила в Задубровке (фото: facebook.com/zadubrivka)