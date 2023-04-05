На Буковині представники УПЦ МП не давали відспівати загиблого воїна: у хід пішов навіть сльозогінний газ

Як розповів представник ПЦУ, люди зібралися під храмом, щоб провести в останню путь українського захисника, а священники УПЦ МП забарикадувалися у храмі, перекрили дорогу до храму та не відчиняють двері.

Люди благають, щоб їм дозволили відспівати українського воїна у цьому храмі. До того ж загиблий – багато років відвідував цей храм. Мати загиблого почала плакати та просити пустити до церкви.

На місці були правоохоронці, проте священник УПЦ МП на них не звертали увагу.

На сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії у Facebook повідомили, що біля церкви готується штурм. Саме в той момент, коли тіло загиблого воїна у труні стоїть під дверима храму. Батько Віталій додав, що на людей розпорошують сльозогінний газ.

Голова Горішньошеровецької ТГ Михайло Савчишин повідомив, що священники нікого не пускають. Після довгих переговорів люди змогли потрапити усередину.

"Люди вже довгий час хочуть зайти до храму, але така ситуація, що не можуть потрапити. Станом на цей момент вдалося занести тіло воїна до храму, розпочалося богослужіння", - сказав Савчишин.

Це не перший випадок, коли УПЦ МП не дають людям зайти до храму. Скандали там тривають уже кілька років.