На Буковині після укусів шершнів померла жінка: що робити при нападі комах
На Буковині шершні покусали пенсіонерку, і після нападу комах постраждала померла. Медики, які прибули на місце події, тільки констатували смерть 65-річної жінки.
Про це 9 вересня передає видання "Буковинська правда".
Трагічний випадок стався в одному з сіл колишнього Сторожинецького району під Чернівцями.
За словами очевидців, шершні покусали жінку вчора, 8 вересня.
Після цього місцеві жителі звернулися за медичною допомогою для постраждалої, але, на жаль, пенсіонерка померла до приїзду "швидкої".
Для кого особливо небезпечні укуси шершнів
Зазвичай укуси шершнів, ос, бджіл та інших комах безпечні для здорових, але у людей з алергічною реакцією або з індивідуальною чутливістю організму до цієї отрути вони можуть викликати небезпечні наслідки, в тому числі - спровокувати загибель.
Так, за статистикою, підвищена чутливість до осиної та бджолиної отрути зустрічається в одної з 250 людей. При цьому летальних випадків від їх укусів в 3 рази більше, ніж від укусів змій.
Найнебезпечніше, коли шершні кусають в область шиї та обличчя, в ротову порожнину. У таких випадках медики настійно рекомендують викликати "швидку" - адже без кваліфікованої допомоги укус шершня може закінчитися анафілактичним шоком і смертю.
Що робити при укусах шершнів
- швидко висмоктати з ранки максимально можливу кількість отрути;
- промити та обробити рану спиртом;
- прикласти до місця укусу щось холодне - це затримає всмоктування отрути;
- випити будь-який антигістамінний засіб;
- у разі алергії викликати "швидку".
Нагадаємо, раніше в серпні у Дніпрі рій шершнів атакував молоду дівчину, покусавши обличчя і голову.
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