На Буковині після укусів шершнів померла жінка: що робити при нападі комах

На Буковині шершні покусали пенсіонерку, і після нападу комах постраждала померла. Медики, які прибули на місце події, тільки констатували смерть 65-річної жінки.

Трагічний випадок стався в одному з сіл колишнього Сторожинецького району під Чернівцями.

За словами очевидців, шершні покусали жінку вчора, 8 вересня.

Після цього місцеві жителі звернулися за медичною допомогою для постраждалої, але, на жаль, пенсіонерка померла до приїзду "швидкої".

Для кого особливо небезпечні укуси шершнів

Зазвичай укуси шершнів, ос, бджіл та інших комах безпечні для здорових, але у людей з алергічною реакцією або з індивідуальною чутливістю організму до цієї отрути вони можуть викликати небезпечні наслідки, в тому числі - спровокувати загибель.

Так, за статистикою, підвищена чутливість до осиної та бджолиної отрути зустрічається в одної з 250 людей. При цьому летальних випадків від їх укусів в 3 рази більше, ніж від укусів змій.

Найнебезпечніше, коли шершні кусають в область шиї та обличчя, в ротову порожнину. У таких випадках медики настійно рекомендують викликати "швидку" - адже без кваліфікованої допомоги укус шершня може закінчитися анафілактичним шоком і смертю.

Що робити при укусах шершнів