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На Буковине священник МП отказался отпевать погибшего на фронте воина. Вся община перешла в ПЦУ

Коллаж РБК-Украина: в селе на Волыни громада перешла из УПЦ МП в ПЦУ
Автор: Владимир Костырин

В Черновицкой области в селе Вербовцы священник УПЦ Московского патриархата отказался отпевать в храме погибшего на фронте воина ВСУ, который отдал жизнь, защищая Украину от российских оккупантов. Это крайне возмутило местных жителей, и парафия перешла в ПЦУ.

Об этом говорится в сообщении Facebook-группы "Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ с. Товтры".

"Неделю назад в с. Вербовцы, Заставновского района состоялось, так сказать, наглое и вопиющее событие. Местный московский поп и его прихвостень пономарь заперли храм, чтобы не занесли в него для отпевания местного героя, погибшего на войне, и которого должны были хоронить военные капелланы", - рассказала в сети Алина Ткачук из Черновцов.

Она добавила, что протоиерей УПЦ МП Василий Глинский игнорировал просьбы родителей погибшего 12 августа в Донецкой области военного Дмитрия Чайки открыть религиозное сооружение и предоставить церковные принадлежности для похорон, которое на самом деле принадлежат всей громаде.

Возмущенная семья пожаловались старосте села Богдану Семенко, а тот решил пообщаться со священнослужителем и пономарем относительно данного инцидента. В интернете также есть видео подобного разговора.

Видео: священник УПЦ МП объяснял старосте села Вербовцы, почему отказался отпевать погибшего на войне украинского военного

Как объяснялся священник МП, храм они закрыли потому, что он "боялся, чтобы они не забрали у меня церковь, потому что они пришли ее забрать. Потому я и не открыл!"

И вот в итоге 22 августа местная община села Вербовцы в полном составе, в присутствии старосты проголосовала за переход в Православную Церковь Украины. Решение приняли единогласно.

Видео: парафия села Вербовцы на Буковине на общих сборах решила перейти из УПЦ МП в ПЦУ

В селе Вербовцы община проголосовала за выход и УПЦ МП и переход в Православную Церковь Украины (фото: facebook.com / Аліна Ткачук)

Ранее сообщалось, что в июле под Винницей на похоронах погибшего бойца священник УПЦ МП избил крестом отца ПЦУ.

Напомним также, что перед этим во время тревоги в Кропивницком детей не пустили в укрытие церкви УПЦ МП.

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Черновицкая областьУПЦ МППЦУ