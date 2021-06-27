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На Буковине отец студента облил преподавательницу фекалиями: это тебе за сына!

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Черновицкая область, Воскресенье 27 июня 2021 08:58
На Буковине отец студента облил преподавательницу фекалиями: это тебе за сына! Коллаж РБК-Украина: Преподавателя облили фекалиями под Черновцами
Автор: Светлана Мащенко

В Черновицкой области на выпускном в местном вузе отец одного из студентов набросился на преподавательницу и вылил на нее ведро с фекалиями. Таким, образом, он, якобы высказал свою позицию относительно взяточничества в учебном заведении.

Что произошло, видео инцидента, и что грозит напавшему на преподавательницу - читайте ниже в нашем материале.

Видео с нападением слили в сеть

Известно, что инцидент случился после церемонии вручения дипломов в одном из высших учебных заведений Буковины в пятницу, 25 июня.

На видео слышны крики мужчины, который обвиняет женщину в требовании взяток.

"Это тебе за сына, бл***. Украла, скотина, четыре года жизни его. Вот это говно за сына, за его диплом. 300 евро тебе дать?" - кричит мужчина и выплескивает на женщину жидкость странного цвета из ведра.

Осторожно, видео содержит нецензурные выражения. 18+.

До нас потрапило відео, судячи з якого, батько одного з студентів висловив свою громадянську позицію стосовно вимаганню хабарів в навчальних закладах. Подія відбулась вчора на врученні дипломів в одному з медичних ВУЗів в Чернівецькій області.

Posted by Alexey Holyk on Saturday, June 26, 2021

Видео: На Буковине отец студента облил преподавателя фекалиями (Facebook/Alexey Holyk)

Преподаватель обратилась в полицию

Позже из сообщений местных СМИ стало известно, что преподавательница обратилась в полицию относительно инцидента на выпускном.

"Открыли уголовное производство по статье 296, часть 2 - хулиганство", - сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции.

О семье студента отзываются не очень хорошо

Также в социальных сетях всплыла информация об этой семье. И отзыв, честно говоря, не очень лестный.

Исходя из инсайда, о семье Кор**ий из города Новоселицы хорошо наслышаны, говорят, что "живут они с наворованного", взятку с них никто не требовал, а сын "неоднократно был замечен под наркопритонами".

На Буковине отец студента облил преподавательницу фекалиями: это тебе за сына!

Скрин: Кем оказалась семья студента, отец которого облил преподавателя фекалиями

Ранее сообщалось, что на активистку из Одессы, борющуюся с незаконными застройками в городе, вылили ведро фекалий.

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