На Буковине отец студента облил преподавательницу фекалиями: это тебе за сына!
В Черновицкой области на выпускном в местном вузе отец одного из студентов набросился на преподавательницу и вылил на нее ведро с фекалиями. Таким, образом, он, якобы высказал свою позицию относительно взяточничества в учебном заведении.
Что произошло, видео инцидента, и что грозит напавшему на преподавательницу - читайте ниже в нашем материале.
Видео с нападением слили в сеть
Известно, что инцидент случился после церемонии вручения дипломов в одном из высших учебных заведений Буковины в пятницу, 25 июня.
На видео слышны крики мужчины, который обвиняет женщину в требовании взяток.
"Это тебе за сына, бл***. Украла, скотина, четыре года жизни его. Вот это говно за сына, за его диплом. 300 евро тебе дать?" - кричит мужчина и выплескивает на женщину жидкость странного цвета из ведра.
Осторожно, видео содержит нецензурные выражения. 18+.
До нас потрапило відео, судячи з якого, батько одного з студентів висловив свою громадянську позицію стосовно вимаганню хабарів в навчальних закладах. Подія відбулась вчора на врученні дипломів в одному з медичних ВУЗів в Чернівецькій області.Posted by Alexey Holyk on Saturday, June 26, 2021
Видео: На Буковине отец студента облил преподавателя фекалиями (Facebook/Alexey Holyk)
Преподаватель обратилась в полицию
Позже из сообщений местных СМИ стало известно, что преподавательница обратилась в полицию относительно инцидента на выпускном.
"Открыли уголовное производство по статье 296, часть 2 - хулиганство", - сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции.
О семье студента отзываются не очень хорошо
Также в социальных сетях всплыла информация об этой семье. И отзыв, честно говоря, не очень лестный.
Исходя из инсайда, о семье Кор**ий из города Новоселицы хорошо наслышаны, говорят, что "живут они с наворованного", взятку с них никто не требовал, а сын "неоднократно был замечен под наркопритонами".
Скрин: Кем оказалась семья студента, отец которого облил преподавателя фекалиями
Ранее сообщалось, что на активистку из Одессы, борющуюся с незаконными застройками в городе, вылили ведро фекалий.