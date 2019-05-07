На активистку в Одессе вылили ведро фекалий: женщина рассказала о нападении

Активистку в Одессе облили фекалиями - версия жертвы нападения (коллаж РБК-Украина)

Активистка борется с незаконными новостройками

Активистку Светлану Подпалую, которая борется с незаконными застройщиками в Одессе, облили фекалиями. Пострадавшая рассказала свою версию событий в Facebook.

Неслыханный случай произошел 7 мая в "Летнем театре". Женщина пришла, чтобы быть свидетелем при осмотре специалистом КП "Зелентрест" деревьев, которые накануне пересадили рабочие.

Женщина рассказала, что пришла к "Летнему театру" около 9:30. На территории театра продолжались незаконные застройки.

Активистку в Одессе облили фекалиями - версия жертвы нападения (фото: facebook.com)

"На месте были Степан Филимон, Сергей Тригуб, большое количество очередных титушек, продолжались незаконные работы", - пишет активистка.

Впоследствии к ней подошел прораб Николай Пастер и завел разговор. А через минуту подбежал неизвестный парень с полным ведром фекалий и облил женщину с ног до головы.

"Титушки смеялись и снимали меня на видео. Отличная будет Аркадия№2", – добавила Светлана.

Активистку в Одессе облили фекалиями - версия жертвы нападения (скрин: facebook.com)

Пользователи сети поддерживают активистку и требуют наказать виновных.

Тупорылые существа, им только в помоях и ковыряться;

Светлана, держитесь! Эта уродская агония против защитников Летнего - это действительно край;

Это говорит о том, что законных инструментов не осталось. Понимают, что конец все равно будет;

Светлана, вам будет памятник стоять в прекрасной Украине будущего;

Может, надо собраться и дать им? Потому что они уже очень долго просят это?

Провоцируют и провоцируют, сколько можно это терпеть?

Отметим, что советник начальника областного управления полиции Руслан Форостяк сообщил, что по факту нападения на активистку начато досудебное следствие по ч. 1 ст. 296 УКУ.

Напомним, неадекватный мужчина извинился за слова про Крым на вокзале в Киеве. До этого он ходил по Центральному железнодорожному вокзалу и рассказывал, что Крымский полуостров принадлежит России и что он - россиянин.

Ранее сообщалось, что активисты "Национального корпуса" обратились к президенту с требованием привлечь к ответственности фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме".