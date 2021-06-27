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На Буковині батько студента облив викладачку фекаліями: це тобі за сина!

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Чернівецька область, Неділя 27 червня 2021 08:58
На Буковині батько студента облив викладачку фекаліями: це тобі за сина! Колаж РБК-Україна: Викладачку облили фекаліями під Чернівцями
Автор: Світлана Мащенко

У Чернівецькій області на випускному в місцевому виші батько одного зі студентів накинувся на викладачку і вилив на неї відро з фекаліями. Таким, чином, він, нібито висловив свою позицію щодо хабарництва в навчальному закладі.

Що сталося, відео інциденту, і що загрожує нападнику на викладачку - читайте нижче в нашому матеріалі.

Відео з нападом злили в мережу

Відомо, що інцидент трапився після церемонії вручення дипломів в одному з вищих навчальних закладів Буковини в п'ятницю, 25 червня.

На відео чути крики чоловіка, який звинувачує жінку у вимаганні хабарів.

"Це тобі за сина, бл***. Вкрала, скотина, чотири роки життя його. Ось це гівно за сина, за його диплом. 300 євро тобі дати?" - кричить чоловік і вихлюпує на жінку рідину дивного кольору з відра.

Обережно, відео містить нецензурні вирази. 18+.

До нас потрапило відео, судячи з якого, батько одного з студентів висловив свою громадянську позицію стосовно вимаганню хабарів в навчальних закладах. Подія відбулась вчора на врученні дипломів в одному з медичних ВУЗів в Чернівецькій області.

Posted by Alexey Holyk on Saturday, June 26, 2021

Відео: На Буковині батько студента облив викладача фекаліями (Facebook / Alexey Holyk)

Викладачка звернулася в поліцію

Пізніше з повідомлення місцевих ЗМІ стало відомо, що викладачка звернулася в поліцію щодо інциденту на випускному.

"Відкрили кримінальне провадження за статтею 296, частина 2 - хуліганство", - повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції.

Про сім'ю студента відгукуються не дуже добре

Також в соціальних мережах спливла інформація про цю сім'ю. І відгук, чесно кажучи, не дуже схвальний.

Виходячи з інсайду, про сім'ю Кор**ій з міста Новоселиці добре чули, кажуть, що "живуть вони з накраденого", хабар з них ніхто не вимагав, а син "неодноразово був помічений під наркопритонами".

На Буковині батько студента облив викладачку фекаліями: це тобі за сина!

Скрін: Ким виявилася сім'я студента, батько якого облив викладача фекаліями

Раніше повідомлялося, що на активістку з Одеси, яка бореться з незаконними забудовами в місті, вилили відро фекалій.

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