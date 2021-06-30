UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Буковине нашли сенсационные документы о провозглашении в 1941 году Украинского государства

Автор: Владимир Костырин

На Буковине 80 лет назад одним из руководителей местного провода ОУН было провозглашено Украинское государство. Об этом свидетельствуют сенсационные документы, обнаруженные исследователями в Государственном архиве Черновицкой области.

Об этом 30 июня передали в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.

Историки выяснили, что 30 июня 1941 года Мирослав Киндзирский из краевого провода ОУН объявил о восстановлении украинской державности на этих землях, и провозглашение вызвало широкий резонанс и получило поддержку украинского населения края.

Член ОУН Мирослав Киндзирский провозгласил на Буковине в 1941 году восстановление Украинского государства (фото: bukoda.gov.ua)

Национальные сине-желтые стяги тогда развевались во многих селах области, а советские - сняты с общественных сооружений.

Сообщается, что под руководством ОУН в ряде населенных пунктов региона были организованы массовые собрания, созданы украинские структуры власти, появилась полиция и отряды самообороны.

"Эта научная сенсация имеет большое значение для нашей с вами истории, это были те кирпичи, на которых держались Украинский государственный дух и воля в годы военного противоборства и веры в возрождение Украины до 1991 года", - отметил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

С этими уникальными материалами можно ознакомиться онлайн по этой ссылке.

30 июня 1941 года на Буковине провозгласили восстановление Украинского государства (фото: bukoda.gov.ua)

Ранее мы рассказывали, почему Конституция Пилипа Орлика находится не в Украине, и когда ее можно будет увидеть.

Также мы писали о том, что зимой исследователи опубликовали уникальный архив документов УПА.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОУНдокументыЧерновицкая областьистория