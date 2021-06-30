На Буковині знайшли сенсаційні документи про проголошення у 1941 році Української держави

Історики з'ясували, що 30 червня 1941 року Мирослав Кіндзірський з крайового проводу ОУН оголосив про відновлення української державності на цих землях, і проголошення викликало широкий резонанс та отримало підтримку українського населення краю.

Член ОУН Мирослав Кіндзірський проголосив на Буковині в 1941 році відновлення Української держави (фото: bukoda.gov.ua)

Національні синьо-жовті стяги тоді майоріли в багатьох селах області, а радянські - зняті з громадських споруд.

Повідомляється, що під керівництвом ОУН у ряді населених пунктів регіону були організовані масові збори, створені українські структури влади, з'явилася поліція та загони самооборони.

"Ця наукова сенсація має велике значення для нашої з вами історії, це були ті цеглини, на яких трималися український державницький дух і воля в роки воєнного протиборства та віри у відродження України аж до 1991 року", - зазначив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

З цими унікальними матеріалами можна ознайомитися онлайн за цим посиланням.

30 червня 1941 року на Буковині проголосили відновлення Української держави (фото: bukoda.gov.ua)