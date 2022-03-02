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На Буковине 82-летний дедушка перечислил ВСУ все накопления - 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов

Автор: Татьяна Самарук

В Черновицкой области 82-летний житель Новоднестровска перечислил в поддержку Вооруженных сил Украины 10 тысяч долларов и 100 тысяч гривен личных накоплений.

Об этом в Facebook сообщила Новоднестровский городской голова Наталья Цымбалюк.

В частности, Шевчук Николай Григорьевич, житель города Новоднестровск, всегда был неравнодушен к своей стране. Мужчина перечислил все свои сбережения в поддержку украинской армии – 100 000 гривен и 10 000 долларов США.

"Что такое война, наше старшее поколение знает еще лучше, чем мы. Потому что в их жизни это вторая кровавая война", - говорится в сообщении.

На Буковине 82-летний дедушка перечислил ВСУ все накопления (facebook.com/people/Наталья-Цымбалюк)

Добавим, что 24 февраля, по указанию президента страны-агрессора Владимира Путина, Россия начала войну с Украиной. С тех пор кафиры обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что НБУ упростил для банков зачисление наличных средств в поддержку армии.

Так мы писали, что ВСУ сожгли колонну кафиров, обстрелявших дома в Макарове.

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