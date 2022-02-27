НБУ упростил для банков зачисление наличных средств на поддержку армии

Национальный банк на период действия военного положения упростил отдельные требования по проверке источников происхождения наличных средств. Это касается операций в поддержку Вооруженных сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Вместе с тем, все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, остаются в силе.

Напомним, что Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств на нужды армии в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.