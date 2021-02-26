В Буковеле ввели ограничения из-за "красной зоны": как будет работать курорт

После того, как на Прикарпатье был ужесточен карантин из-за вспышки коронавируса в регионе, в Буковели приняли решение ввести новые правила работы.

Так в период с 26 февраля по 12 марта продолжат работу:

трассы и подъемники,

гостиницы (в том числе с включенными завтраками).

Ограничения вводятся на работу:

кафе,

баров,

ресторанов.

Заведения будут обслуживать посетителей только на вынос или адресной доставкой.

Полностью отменяются с 26 февраля:

массовые мероприятия,

концерты,

развлекательные программы.

В пресс-службе напомнили, что с начала пандемии коронавируса в Буковели придерживаются всех ограничений и правил. А в случае необходимости отдыхающие всегда могут сделать ПЦР-тест.

"Просим вас придерживаться социальной дистанции, избегать очередей и скоплений и часто мыть руки", - говорится в сообщении.