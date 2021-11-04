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В Буковеле ужесточили карантин: к чему приготовиться туристам

Автор: Анна Шиканова

В Ивано-Франковской области усилили карантинные ограничения. Попасть на горнолыжный курорт Буковель и другие курорты Прикарпатья смогут только те туристы, у которых есть COVID-документы.

Об этом говорится в решении региональной комиссии ТЭБ и ЧС в Ивано-Франковской области.

На Прикарпатье провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По решению комиссии все населенные пункты и руководители заведения для отдыха и оздоровления, должны принимать туристов только с такими документами:

  • Зеленый COVID-сертификат о вакцинации
  • Негативный результат тестирования на COVID-19, который проведен не более чем за 72 часа до въезда
  • Справка о выздоровлении от коронавируса, который подтвержден с использованием Единого государственного портала электронных услуг "Дия".

Также на всех сайтах должна быть размещена информация о введении ограничений и введение противоэпидемических мероприятий, которые отвечают "красному" уровню эпидемической опасности.

Какие запреты действуют для "красной зоны" карантина

Школы находятся на онлайн-обучении.

Детские сады могут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

ТРЦ, супермаркеты, спортивные залы, гостиницы, рестораны, кинотеатры посещать можно только при наличии COVID-документов. Весь персонал должен быть вакцинирован или иметь отрицательные тесты на коронавирус.

Перемещения транспортом и пассажирские перевозки – только с COVID-документами.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове ослабили карантинные ограничения.

А также рассказывали о том, что украинцы назвали лучшие методы борьбы с коронавирусом.

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