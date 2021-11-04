В Буковеле ужесточили карантин: к чему приготовиться туристам

В Ивано-Франковской области усилили карантинные ограничения. Попасть на горнолыжный курорт Буковель и другие курорты Прикарпатья смогут только те туристы, у которых есть COVID-документы.
Об этом говорится в решении региональной комиссии ТЭБ и ЧС в Ивано-Франковской области.
На Прикарпатье провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По решению комиссии все населенные пункты и руководители заведения для отдыха и оздоровления, должны принимать туристов только с такими документами:
Также на всех сайтах должна быть размещена информация о введении ограничений и введение противоэпидемических мероприятий, которые отвечают "красному" уровню эпидемической опасности.
Школы находятся на онлайн-обучении.
Детские сады могут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
ТРЦ, супермаркеты, спортивные залы, гостиницы, рестораны, кинотеатры посещать можно только при наличии COVID-документов. Весь персонал должен быть вакцинирован или иметь отрицательные тесты на коронавирус.
Перемещения транспортом и пассажирские перевозки – только с COVID-документами.
Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове ослабили карантинные ограничения.
А также рассказывали о том, что украинцы назвали лучшие методы борьбы с коронавирусом.