У Буковелі посилили карантин: до чого приготуватися туристам

На Прикарпатті провели позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За рішенням комісії всі населені пункти та керівники закладу для відпочинку та оздоровлення, повинні приймати туристів тільки з такими документами:

Зелений COVID-сертифікат про вакцинацію

Негативний результат тестування на COVID-19, який проведено не більше ніж за 72 години до в'їзду

Довідка про одужання від коронавірусу, який підтверджений з використанням єдиного державного порталу електронних послуг "дія".

Також на всіх сайтах повинна бути розміщена інформація про введення обмежень і введення протиепідемічних заходів, які відповідають "червоному" рівню епідемічної небезпеки.

Які заборони діють для "червоної зони" карантину

Школи знаходяться на онлайн-навчанні.

Дитячі садки можуть працювати за умови 100% вакцинації всього персоналу.

ТРЦ, супермаркети, спортивні зали, готелі, ресторани, кінотеатри відвідувати можна тільки при наявності COVID-документів. Весь персонал повинен бути вакцинований або мати негативні тести на коронавірус.

Переміщення транспортом і пасажирські перевезення – тільки з COVID-документами.