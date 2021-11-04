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У Буковелі посилили карантин: до чого приготуватися туристам

Автор: Анна Шиканова

В Івано-Франківській області посилили карантинні обмеження. Потрапити на гірськолижний курорт Буковель та інші курорти Прикарпаття зможуть тільки ті туристи, у яких є COVID-документи.

Про це йдеться в рішенні регіональної комісії ТЕБ та НС в Івано-Франківській області.

На Прикарпатті провели позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За рішенням комісії всі населені пункти та керівники закладу для відпочинку та оздоровлення, повинні приймати туристів тільки з такими документами:

  • Зелений COVID-сертифікат про вакцинацію
  • Негативний результат тестування на COVID-19, який проведено не більше ніж за 72 години до в'їзду
  • Довідка про одужання від коронавірусу, який підтверджений з використанням єдиного державного порталу електронних послуг "дія".

Також на всіх сайтах повинна бути розміщена інформація про введення обмежень і введення протиепідемічних заходів, які відповідають "червоному" рівню епідемічної небезпеки.

Які заборони діють для "червоної зони" карантину

Школи знаходяться на онлайн-навчанні.

Дитячі садки можуть працювати за умови 100% вакцинації всього персоналу.

ТРЦ, супермаркети, спортивні зали, готелі, ресторани, кінотеатри відвідувати можна тільки при наявності COVID-документів. Весь персонал повинен бути вакцинований або мати негативні тести на коронавірус.

Переміщення транспортом і пасажирські перевезення – тільки з COVID-документами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові послабили карантинні обмеження.

А також розповідали про те, що українці назвали найкращі методи боротьби з коронавірусом.

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