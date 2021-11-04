У Буковелі посилили карантин: до чого приготуватися туристам

В Івано-Франківській області посилили карантинні обмеження. Потрапити на гірськолижний курорт Буковель та інші курорти Прикарпаття зможуть тільки ті туристи, у яких є COVID-документи.
Про це йдеться в рішенні регіональної комісії ТЕБ та НС в Івано-Франківській області.
На Прикарпатті провели позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За рішенням комісії всі населені пункти та керівники закладу для відпочинку та оздоровлення, повинні приймати туристів тільки з такими документами:
Також на всіх сайтах повинна бути розміщена інформація про введення обмежень і введення протиепідемічних заходів, які відповідають "червоному" рівню епідемічної небезпеки.
Школи знаходяться на онлайн-навчанні.
Дитячі садки можуть працювати за умови 100% вакцинації всього персоналу.
ТРЦ, супермаркети, спортивні зали, готелі, ресторани, кінотеатри відвідувати можна тільки при наявності COVID-документів. Весь персонал повинен бути вакцинований або мати негативні тести на коронавірус.
Переміщення транспортом і пасажирські перевезення – тільки з COVID-документами.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові послабили карантинні обмеження.
А також розповідали про те, що українці назвали найкращі методи боротьби з коронавірусом.