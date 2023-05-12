Букмекери змінили ставки на переможця у Євробаченні 2023 за день до фіналу: кому прогнозують перше місце

Як змінилася таблиця з прогнозами

Як і раніше, букмекери віддають перше місце представниці Швеції Loreen. Однак сьогодні її позиція зміцнилася аж до 51%, хоча три дні тому була лише 44%. Така впевненість букмекерів може бути пов'язана з тим, що у 2012 році ця виконавиця вже перемагала на Євробаченні.

Наступним у рейтингу є представник Фінляндії Käärijä. Його шанси на перемогу вимірюють 20%. Варто зазначити, що раніше його позиція була дещо міцнішою - 23%.

Третє місце на конкурсі букмекери віддають Україні. З попередніми лідерами українці мають досить великий розрив із ймовірністю перемогти в 6%. Цікаво, що на самому початку Україна була на першому місці в рейтингу.

Четверту та п'яту сходинки відповідно займають Франція та Іспанія з 3%. Раніше на Францію ставили 8%, а на Іспанію - 4%.

Нагадаємо, що фінал Євробачення відбудеться 13 травня в Ліверпулі. У конкурсі беруть участь 37 країн, крім Росії та Білорусі. Також від участі відмовилися Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія через фінансові причини.