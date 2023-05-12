Букмекери змінили ставки на переможця у Євробаченні 2023 за день до фіналу: кому прогнозують перше місце

13 травня в Ліверпулі відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення 2023. Букмекери дійства вже давно визначили п'ятірку лідерів, проте за день до фіналу вирішили змінити свої прогнози.
Як змінилися ставки та кому передбачають перемогу - читайте нижче в матеріалі Styler.
Як і раніше, букмекери віддають перше місце представниці Швеції Loreen. Однак сьогодні її позиція зміцнилася аж до 51%, хоча три дні тому була лише 44%. Така впевненість букмекерів може бути пов'язана з тим, що у 2012 році ця виконавиця вже перемагала на Євробаченні.
Наступним у рейтингу є представник Фінляндії Käärijä. Його шанси на перемогу вимірюють 20%. Варто зазначити, що раніше його позиція була дещо міцнішою - 23%.
Третє місце на конкурсі букмекери віддають Україні. З попередніми лідерами українці мають досить великий розрив із ймовірністю перемогти в 6%. Цікаво, що на самому початку Україна була на першому місці в рейтингу.
Четверту та п'яту сходинки відповідно займають Франція та Іспанія з 3%. Раніше на Францію ставили 8%, а на Іспанію - 4%.
Нагадаємо, що фінал Євробачення відбудеться 13 травня в Ліверпулі. У конкурсі беруть участь 37 країн, крім Росії та Білорусі. Також від участі відмовилися Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія через фінансові причини.
До речі, раніше ми вже писали проте, як українцям підтримати виконавців голосами.
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