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Букмекеры изменили ставки на победителя в Евровидении 2023 за день до финала: кому прогнозируют первое место

Кому прогнозируют первое место в конкурсе (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

13 мая в Ливерпуле состоится финал песенного конкурса Евровидения 2023 года. Букмекеры действа уже давно определили пятерку лидеров, однако за день до финала решили изменить свои прогнозы.

Как изменились ставки и кому предсказывают победу - читайте ниже в материале Styler.

Как изменилась таблица с прогнозами

По-прежнему букмекеры отдают первое место представительнице Швеции Loreen. Однако сегодня ее позиция укрепилась до 51%, хотя три дня назад была всего лишь 44%. Такая уверенность букмекеров может быть связана с тем, что в 2012 году эта исполнительница уже побеждала на Евровидении.

Следующим в рейтинге является представитель Финляндии Käärijä. Его шансы на победу измеряют 20%. Следует отметить, что раньше его позиция была несколько крепче - 23%.

Третье место на конкурсе букмекеры отдают Украине. С предыдущими лидерами у украинцев достаточно большой разрыв с вероятностью победить в 6%. Интересно, что в начале Украина была на первом месте в рейтинге.

Четвертую и пятую строчки соответственно занимают Франция и Испания с 3%. Ранее на Францию ставили 8%, а на Испанию - 4%.

Напомним, что финал Евровидения пройдет 13 мая в Ливерпуле. В конкурсе принимают участие 37 стран, кроме России и Белоруссии. Также от участия отказались Болгария, Северная Македония и Черногория по финансовым причинам.

Кстати, раньше мы уже писали о том, как украинцам поддержать исполнителей голосами.

Читайте также, чем удивил представитель Румынии во втором полуфинале конкурса.

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