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Букінгемський палац показав унікальну колекцію королівських напоїв, ювелірних виробів і не тільки

Букінгемський палац представив пасхальну колекцію (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

У Букінгемському палаці презентували унікальну пасхальну колекцію напоїв, прикрас, чайних сервізів та інших цікавих речей, які можна придбати.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт палацу.

В чому унікальність колекції від Букінгемського палацу 

Цього року до Великодня у Букінгемському палаці вирішили створити колекцію унікальних речей, які може придбати кожен громадянин. У цю колекцію увійшли чайні сервізи ручної роботи, ювелірні вироби, баночки, джин різних смаків, книги та садові інструменти. 

Чайні сервізи ручної роботи 

Особливість цих сервізів у тому, що кістяний фарфор виготовляється вручну в Англії та оброблений 22-каратним золотом. На сайті показаний столовий сервіз із синьо-білим дизайном Royal Birdsong із зображенням екзотичних райських птахів, витончених ластівок і традиційних квіткових гірлянд.

Також у продажі є чашки з гербом, який використовували Георг III, Георг IV і Вільгельм IV.

Чайний сервіз від Букінгемського палацу (фото: royalcollectionshop.co.uk)

Ювелірні вироби 

Ця колекція натхненна виробами, які носили члени королівської сім’ї. Вона містить: кришталеві намиста, браслети вигадливого дизайну, підвіски з цінним камінням та сережки з перламийі камінням. Кожна деталь представлена ​​в елегантній подарунковій упаковці.

Ювелірні прикраси з унікальної колекції (фото: royalcollectionshop.co.uk)

Королівські книжки 

Книги з бібліотеки представників королівської родини різних поколінь також можна придбати на сайті, особливу цінність має книжка з рецептами та історією чаювання.

Книжка про королеву Єлизавету II (фото: royalcollectionshop.co.uk)

Королівські напої 

Для шанувальників джину є можливість придбати напій з цікавою пляшкою та різними смаками. У колекції представлено цитрусовий, рожевий, ягідний та кілька видів класичного джину. 

Королівський джин (фото: royalcollectionshop.co.uk)

Колекційні банки 

Жерстяні баночки для печива, круп або інших речей також є в особливій колекції Букінгемського палацу. Вони мають дуже цікавий та елегантний дизайн. 

Колекційні банки (фото: royalcollectionshop.co.uk)

Аксесуари для садівництва 

Асортимент включає садові аксесуари та садових інструментів у горохово-зеленому, жовтому та бузковому кольорах. 

Цей дизайн походить від серії ботанічної порцеляни 18-го століття, яка була зібрана бабусею Його Величності Короля, Королевою Єлизаветою. 

Аксесуари для садівництва від Букінгемського палацу (фото: royalcollectionshop.co.uk)

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