Букінгемський палац показав унікальну колекцію королівських напоїв, ювелірних виробів і не тільки

В чому унікальність колекції від Букінгемського палацу

Цього року до Великодня у Букінгемському палаці вирішили створити колекцію унікальних речей, які може придбати кожен громадянин. У цю колекцію увійшли чайні сервізи ручної роботи, ювелірні вироби, баночки, джин різних смаків, книги та садові інструменти.

Чайні сервізи ручної роботи

Особливість цих сервізів у тому, що кістяний фарфор виготовляється вручну в Англії та оброблений 22-каратним золотом. На сайті показаний столовий сервіз із синьо-білим дизайном Royal Birdsong із зображенням екзотичних райських птахів, витончених ластівок і традиційних квіткових гірлянд.

Також у продажі є чашки з гербом, який використовували Георг III, Георг IV і Вільгельм IV.

Чайний сервіз від Букінгемського палацу (фото: royalcollectionshop.co.uk)

Ювелірні вироби

Ця колекція натхненна виробами, які носили члени королівської сім’ї. Вона містить: кришталеві намиста, браслети вигадливого дизайну, підвіски з цінним камінням та сережки з перламийі камінням. Кожна деталь представлена ​​в елегантній подарунковій упаковці.

Ювелірні прикраси з унікальної колекції (фото: royalcollectionshop.co.uk)

Королівські книжки

Книги з бібліотеки представників королівської родини різних поколінь також можна придбати на сайті, особливу цінність має книжка з рецептами та історією чаювання.

Книжка про королеву Єлизавету II (фото: royalcollectionshop.co.uk)

Королівські напої

Для шанувальників джину є можливість придбати напій з цікавою пляшкою та різними смаками. У колекції представлено цитрусовий, рожевий, ягідний та кілька видів класичного джину.

Королівський джин (фото: royalcollectionshop.co.uk)

Колекційні банки

Жерстяні баночки для печива, круп або інших речей також є в особливій колекції Букінгемського палацу. Вони мають дуже цікавий та елегантний дизайн.

Колекційні банки (фото: royalcollectionshop.co.uk)

Аксесуари для садівництва

Асортимент включає садові аксесуари та садових інструментів у горохово-зеленому, жовтому та бузковому кольорах.

Цей дизайн походить від серії ботанічної порцеляни 18-го століття, яка була зібрана бабусею Його Величності Короля, Королевою Єлизаветою.

Аксесуари для садівництва від Букінгемського палацу (фото: royalcollectionshop.co.uk)