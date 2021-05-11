Буффон, Рабьо, Рэмзи и Сандро выступят для украинцев на бесплатной конференции PM GO: Go global!

14 мая на конференции PM GO: Go global о своих принципах, командной работе и достижения целей расскажут мастера мирового футбола.

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В частности, для украинской аудитории выступят звезды Juventus:

Джанлуиджи Буффон - вратарь, чемпион мира 2016 года, многократный победитель Серии А и обладатель Кубка Италии;

Адриан Рабьо - полузащитник, победитель Серии А и французской Лиги 1, обладатель Кубка французской лиги, Кубка и Суперкубка Франции;

Аарон Рэмзи - полузащитник, победитель Серии А, обладатель Кубка и Суперкубка Англии.

Алекс Сандро - защитник, победитель Серии А и португальской Примейра-Лиги, обладатель Кубка Либертадорес.

Футболисты поделятся собственным опытом о том, как переживать поражения и правильно делать выводы, сохранять мотивацию на протяжении карьеры, а также - чему футбол может научить бизнесменов.

Кроме того, на PM GO: Go global выступят предприниматели, топ менеджеры, спортсмены и деятели мирового уровня.

Среди других спикеров - Пол Фрэнсис (Strava), Ширли Ли и Щаолей Дуан (Amazon Web Services), Алекса Мейер (Google), Свати Мохан (ex-Netflix), Ева Хилф (Polar Electro Oy) и многие другие.

Принять участие в онлайн-конференции можно бесплатно при условии предварительной регистрации. Начало - в 10:30 14 мая.