Буффон, Рабйо, Ремзі і Сандро виступлять для українців на безкоштовній конференції PM GO: Go global!

14 травня на конференції PM GO: Go global про свої принципи, командну роботу та досягнення цілей розкажуть майстри світового футболу.

Про це повідомляють організатори заходу.

Зокрема, для української аудиторії виступлять зірки Juventus:

Джанлуїджі Буффон - воротар, чемпіон світу 2016 року, багаторазовий переможець Серії А та володар Кубка Італії;

- воротар, чемпіон світу 2016 року, багаторазовий переможець Серії А та володар Кубка Італії; Адріан Рабйо - півзахисник, переможець Серії А та французької Ліги 1, володар Кубка французької ліги, Кубка та Суперкубка Франції;

- півзахисник, переможець Серії А та французької Ліги 1, володар Кубка французької ліги, Кубка та Суперкубка Франції; Аарон Ремзі - півзахисник, переможець Серії А, володар Кубка та Суперкубка Англії.

півзахисник, переможець Серії А, володар Кубка та Суперкубка Англії. Алекс Сандро - захисник, переможець Серії А та португальської Прімейра-Ліги, володар Кубка Лібертадорес.

Футболісти поділяться власним досвідом про те, як переживати поразки та правильно робити висновки, зберігати мотивацію протягом кар’єри, а також - чого футбол може навчити бізнесменів.

Крім того, на PM GO: Go global виступлять підприємці, топ-менеджери, спортсмени та діячі світового рівня.

Серед інших спікерів - Пол Френсіс (Strava), Ширлі Лі та Щаолей Дуан (Amazon Web Services), Алекса Мейер (Google), Сваті Мохан (ex-Netflix), Єва Хілф (Polar Electro Oy) та багато інших.

Взяти участь в онлайн-конференції можна безкоштовно за умови попередньої реєстрації. Початок - о 10:30 14 травня.