Будут даже заморозки: синоптики напугали прогнозом погоды на май

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, холодная весна в этом году - закономерна.

"Весна холодная, деревья распускаются поздно, трава медленно растет. Вдобавок к этому еще и Пасха в этом году поздно, 2 мая. Естественная закономерность, что до Пасхи никогда нет тепла", - говорит синоптик, пишет ТСН.

Первые дни мая, в том числе и Пасха, по мнению синоптика, будут теплыми. Но потом нас ждет похолодание и заморозки. А последние дни месяца принесут украинцам жаркую погоду.

"1-2 мая будет тепло, 3 мая - ожидается дождь, а вот 4 мая - в Украину придет похолодание с заморозками, которое будет держаться до 7 числа. В период с 8 по 11 мая будет тепло, но пасмурно, 12-21 мая - солнечно и тепло, 22-23 мая - дожди и в конце месяца - жара, в последний день месяца, 30 мая, будет идти дождь", - рассказал Горбань.

Отметим, что синоптик Вазира Мартазинова говорит, что весне 2021 характерны волны похолодания и потепления и май не станет исключением из правил.

"Весна в этом году затяжная, погодные условия сейчас очень неустойчивые. Может быть не одна волна холода и не одна волна тепла и в апреле, и в мае. Теперь это нормально для нас - каждые 4-5 дней смена погоды", - отмечает метеоролог.

На Пасху синоптик прогнозирует снижение температуры, но осадки маловероятны. Сразу после праздника нас ждет теплая неделя, но в целом май 2021 будет относительно прохладным по сравнению с предыдущими годами.