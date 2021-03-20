Будут ли забирать у украинцев квартиры за долги: ответ эксперта

По словам эксперта, ни один кредитор не имеет права забрать квартиру за долги.

"Забирать имущество из-за долгов - это недопустимо, этого нет нигде в законах, что любой кредитор может забрать имущество - или квартиру, или дом - из-за какого-то долга. Это исключено", - подчеркнул он.

Новак также дал совет заемщикам, имеющим долги, заключить договор о реструктуризации.

"Это ваша защита как минимум на период реструктуризации. Вы должны уже пытаться выплачивать этот долг. Но вопрос - откуда? Мы понимаем, что за последний год украинцы не стали богаче, денег не стало больше. Наоборот - гораздо меньше", - сказал эксперт.