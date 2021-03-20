Будут ли забирать у украинцев квартиры за долги: ответ эксперта

В Украине за задолженности по коммуналке коллекторы могут конфисковать даже квартиру. Но в законодательстве такие компенсационные меры не прописаны. Такое мнение выразил экономист Андрей Новак, комментируя рост долгов украинцев по услугам ЖКХ.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".
По словам эксперта, ни один кредитор не имеет права забрать квартиру за долги.
"Забирать имущество из-за долгов - это недопустимо, этого нет нигде в законах, что любой кредитор может забрать имущество - или квартиру, или дом - из-за какого-то долга. Это исключено", - подчеркнул он.
Новак также дал совет заемщикам, имеющим долги, заключить договор о реструктуризации.
"Это ваша защита как минимум на период реструктуризации. Вы должны уже пытаться выплачивать этот долг. Но вопрос - откуда? Мы понимаем, что за последний год украинцы не стали богаче, денег не стало больше. Наоборот - гораздо меньше", - сказал эксперт.
По словам адвоката Веры Струковой, потерять квартиру неплательщик за коммуналку рискует, если долг превышает 20 размеров минимальной заработной платы - сейчас в Украине это 100 тысяч гривен.
Напомним, прошлой зимой под Харьковом пенсионерку выгнали из квартиры за коммунальные долги на сумму более 20 тысяч гривен.