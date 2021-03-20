Чи будуть забирати в українців квартири за борги: відповідь експерта

За словами експерта, жоден кредитор не має права забрати квартиру за борги.

"Забирати майно через борги - це неприпустимо, цього немає ніде в законах, що будь-який кредитор може забрати майно - або квартиру, або будинок - через якийсь борг. Це виключено", - підкреслив він.

Новак також дав пораду позичальникам, які мають борги, укласти договір про реструктуризацію.

"Це ваш захист як мінімум на період реструктуризації. Ви повинні намагатися виплачувати цей борг. Але питання - звідки? Ми розуміємо, що за останній рік українці не стали багатшими, грошей не стало більше. Навпаки - набагато менше", - сказав експерт.