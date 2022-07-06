В МОН рассказали, как будут учиться школьники и студенты c 1 сентября: все детали

Новшества для школьников и студентов, а также педагогического состава учебных заведения, введенные согласно принятому постановлению правительства от 24 июня 2022 №711 "О начале учебного года во время действия правового режима военного положения в Украине", раскрыли в министерстве образования и науки.

Даты начала и окончания учебы

Так, в учреждениях общего среднего образования учеба начнется в День знаний 1 сентября, и продлится образовательный процесс до 30 июня 2023 года, передали в "Правительственном портале".

При этом заведения профессионального высшего и высшего образования самостоятельно определяют даты начала и завершения учебного года.

Подготовка к началу учебы в школах и вузах

В МОН также рассказали о рекомендациях по первоочередным шагам по подготовке к учебному году.

Специально назначенные комиссии должны провести обследование учебных заведений на предмет готовности к организации обучения и обеспечения безопасности участников образовательного процесса. Они составят акт, который должно утвердить руководство администрации.

В состав комиссий рекомендуют включить представителей региональных подразделений ГСЧС и Нацполиции.

Форма учебы

Определяется форма организации образовательного процесса. Она зависит от ситуации в каждом населенном пункте.

"Структура и продолжительность учебной недели, дня, занятий и отдыха, а также формы организации образовательного процесса определяются педагогическим (ученым) советом учебного заведения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой (в соответствии с объемом учебной нагрузки и с учетом возрастных особенностей, физической, психической и интеллектуальной) развития соискателей образования, особенностей региона и т.п.)", - рассказали в МОН.

Образовательный процесс в очном режиме

Вводится в помещениях или зданиях учебного заведения "только в пределах расчетной емкости" сооружений гражданской защиты, которые могут быть использованы для укрытия участников образовательного процесса при включении сигнала воздушной тревоги или других сигналов оповещения.

"Если мощности сооружений гражданской защиты недостаточны для укрытия всех участников образовательного процесса, то образовательный процесс может быть организован путем распределения учебного времени в пределах часов (изменений) в течение дня, недели, месяца или семестра", - рассказали в министерстве.

Для подготовки работы учебных заведений в очном режиме руководству заведений следует провести такие мероприятия по усилению безопасности:

обязательная проверка учебных заведений и прилегающих территорий на наличие взрывоопасных предметов;

проверка готовности систем оповещения, в частности, доступности оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха;

определение и обозначение путей эвакуации;

наличие оборудованного укрытия для всех участников образовательного процесса;

создание запасов воды и медикаментов;

проведение тренировок с участниками образовательного процесса по действиям в случае воздушной тревоги;

проведение учебных занятий по здоровью, сохранению, предоставлению домедицинской подготовки и т.п.;

подключение сети Wi-Fi в укрытиях для проведения занятий (при возможности).

Образовательный процесс в дистанционном режиме

Вводится в учебных заведениях на территории ведения боевых действий и временно оккупированных территориях.

При организации такого обучения МОН рекомендует использовать материалы Всеукраинской школы онлайн.

Заведение самостоятельно принимает решение о снятии ограничения на максимальное количество учащихся в классе.

Обучение может выполняться работником учебного заведения вне рабочего помещения - в любом месте "по выбору работника и с использованием информационно-коммуникационных технологий".

Образовательный процесс по смешанной форме

Смешанная форма совмещает очный и дистанционный режимы. Такое сочетание подходит для разных занятий: практические и лабораторные занятия могут проводиться в очном режиме, лекционные – дистанционно. В начальной школе желательно проводить занятия в очном режиме, ведь дети нуждаются в живом общении.

Форма может изменяться в течение учебного года в зависимости от ситуации.

Обеспечение безопасности для всех учеников и педагогов

"Руководители учебных заведений должны быть проинформированы о персональной ответственности за организацию безопасных условий для соискателей образования и всех работников учреждения", - отмечают в МОН.

При организации образовательного процесса в очном или смешанном режиме необходимо обеспечить безусловное прерывание образовательного процесса при включении сигнала "Воздушная тревога" или других сигналов оповещения.

Все участники образовательного процесса при этом должны отправиться к сооружениям гражданской защиты и находиться в них до завершения тревоги.

Образовательный процесс может завершаться в укрытии, а после отбоя тревоги все могут вернуться в классы и продолжить учебу "с учетом необходимой корректировки".