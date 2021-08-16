Как будут учиться дети с 1 сентября: в Минобразования дали четкий ответ

С 1 сентября украинские школьники пойдут на занятия в стандартном режиме, то есть сядут за парты.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Как будут работать школы

По словам министра, на дистанционку или смешанный формат будут выходить только те школы, которые находятся не в "зеленых" карантинных зонах.

"Дистанционный или смешанный формат возможен, если будет "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень. "С министром здравоохранения Виктором Ляшко мы предполагали три сценария начала учебного года. Когда будет только "зеленый" режим во всей стране, то это обычное полноформатное обучение без изменений в образовательном процессе", - рассказал Шкарлет.

Что постановил Минздрав

Министерство здравоохранения потребовало для работы школ в обычном формате, где установлен "желтый", "оранжевый", "красный" уровень эпидемической опасности, вакцинацию 80% педагогов от COVID-19. В таком случае школа может работать даже во время строгого локдауна. По словам Шкарлета, заставлять делать прививки никого не будут.