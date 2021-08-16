Як навчатимуться діти з 1 вересня: у Міносвіти дали чітку відповідь

З 1 вересня українські школярі підуть на заняття в стандартному режимі, тобто сядуть за парти.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Як працюватимуть школи

За словами міністра, на дистанційку або змішаний формат виходитимуть тільки ті школи, які знаходяться не в "зелених" карантинних зонах.

"Дистанційний або змішаний формат можливий, якщо буде "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень. "З міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком ми припускали три сценарії початку навчального року. Коли буде тільки "зелений" режим у всій країні, то це звичайне повноформатне навчання без змін в освітньому процесі", - розповів Шкарлет.

Що постановив МОЗ

Міністерство охорони здоров'я зажадало для роботи шкіл у звичайному форматі, де встановлено "жовтий", "помаранчевий", "червоний" рівень епідемічної небезпеки, вакцинацію 80% педагогів від COVID-19. У такому випадку школа може працювати навіть під час суворого локдауну. За словами Шкарлета, змушувати робити щеплення нікого не будуть.