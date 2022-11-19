Будуть цвісти та пахнути: як доглядати за кімнатними рослинами взимку

Взимку кімнатні рослини страждають через брак денного світла, сухе повітря від центрального опалення та надмірного поливу. Усі ці фактори створюють складні умови для виживання кімнатних рослин у прохолодні місяці.

Порадами з догляду за домашніми рослинами взимку діляться на сайті Express.

Забезпечте багато сонячного світла

Сонячне світло є важливим для підтримки життя рослин, але через короткий день його часто бракує взимку. Тому важливо змінити положення рослин, щоб переконатися, що вони можуть максимально використовувати доступне світло.

Вікна, що виходять на захід або південь, як правило, отримують найбільше сонячного світла взимку. Тому подумайте про те, щоб підлаштувати свої "домашні джунглі" під це. Оранжереї та ґанки також є хорошими варіантами, але лише якщо температура не опускається надто низько вночі.

Уникайте спеки та протягів

Як правило, рослини не люблять, коли їм занадто тепло або занадто холодно, тому краще вберегти їх від різких перепадів температури. Середовище, якому віддають перевагу рослини, залежить від виду.

Алое, наприклад, витримує високі температури. Витривалі сорти, такі як чавунник, переживе протяг, тоді як дерева бонсай чутливі до легкого вітерця.

Центральне опалення також різко висушує повітря в будинках людей, що може призвести до сухого листя. Регулярне обприскування підвищить вологість рослин.

Забезпечте рослинам достатньо місця в горщиках (фото: Freepik)

Зменште полив

Одним із найбільших вбивць кімнатних рослин взимку є надмірний полив, оскільки більшість із них перебувають у стані спокою і не потребують такої кількості води. Це може призвести до гниття коренів, проблем з нестачею кисню, що надходить до коренів.

Щоб перевірити необхідність поливу, вставте палець або олівець у верхні два дюйми ґрунту. Якщо він все ще вологий, поливати не потрібно.

Не використовуйте воду прямо з холодного крана, оскільки взимку вона може вразити кореневу систему. Натомість використовуйте прохолодну воду, яка досягла кімнатної температури.

Продовжуйте сумлінно доглядати

Хоча кімнатні рослини навряд чи дадуть нове листя взимку, важливо не відставати від загального догляду. Очищайте листя від пилу, оскільки це допомагає максимізувати отримання світла, що сприяє росту.

Проблеми зі шкідниками також частіше виникають взимку. Тому якщо ви виявите зараження, ізолюйте рослину, щоб запобігти поширенню хвороби. Виділивши уражену рослину, можна починати її лікування.