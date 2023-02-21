Будуть щасливими та успішними: як назвати хлопчиків і дівчаток, народжених в березні

Як назвати березневих хлопчиків

Часто березневі малюки ростуть вразливими. Вони дуже важко сприймають критику і можуть довго таїти образи. Хлопчики, народжені у березні, часто нерішучі та несміливими, тому іноді їм складно контактувати з людьми. Їм важко відстоювати власну думку, тому нерідко вони погоджуються з несправедливістю.

Березневі хлопчики багато часу витрачають на аналіз тих чи інших дій. Тому вони не схильні ризикувати та приймати раптові рішення. Якщо у них щось не вдається, то їм важко це пережити й забути про це. Їм складно наважитись зробити нову спробу, бо бояться невдачі.

Хлопчиків, народжених у березні, варто називати сильними іменами, щоб додати їм впевненості у собі.

Вдалими варіантами будуть наступні імена:

Тарас

Данило

Пилип

Павло

Григорій

Ілля

Костянтин

Антон

Леонід

Герасим

Роман

Юхим

Небажано березневого хлопчика називати наступними іменами, бо вони принесуть йому в житті тільки нещастя:

Михайло;

Сергій;

Віктор;

Євген;

Василь;

Олексій.

Як назвати березневих дівчаток

Дівчатка, народжені в березні, сильно піддаються чужому впливу. У них часто змінюється настрій через людей, що їх оточують. Березневі дівчатка надто сильно переймаються надмірним співчуттям до людей. Також вони є хорошими співрозмовниками і прекрасними слухачами.

Ці діти часто мають м'яку та ніжну натуру, тому важливо назвати їх сильними іменами, щоб надати дівчаткам твердість і впевненість у собі.

Березневі дівчинки нагадують перші квіти, що розцвіли після довгої зими. І для всіх батьків вони є прекрасними та довгоочікуваними. Тому й імені у них також мають бути красивими та сильними.

Вдалими варіантами будуть наступні імена:

Регіна

Маргарита

Євдокія

Анастасія

Уляна

Василина

Антоніна

Феодора

Марина

Ніка

Іраїда

Кіра

Маріанна

Христина

Найкращими іменами в березні для дівчаток вважаються:

Анастасія

Марина

Катерина

Антоніна

Галина

Софія

Березневих дівчаток краще не називати наступними іменами, бо вони вважаються нещасливими для дітей, народжених у перший місяць весни: