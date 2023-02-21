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Будуть щасливими та успішними: як назвати хлопчиків і дівчаток, народжених в березні

Як назвати березневих дівчаток і хлопчиків (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Вибір імені для майбутньої дитини - це особливо трепетний момент для батьків. Адже воно супроводжуватиме її протягом усього життя. Дуже важливо, аби воно відповідало характеру дитини й личило їй. Тому важливо відштовхуватись не лише від власних уподобань, а й від того, коли малюк народився.

Про те, які імена підходять дітям, народженим у березні, розповідаємо у матеріалі нижче.

Як назвати березневих хлопчиків

Часто березневі малюки ростуть вразливими. Вони дуже важко сприймають критику і можуть довго таїти образи. Хлопчики, народжені у березні, часто нерішучі та несміливими, тому іноді їм складно контактувати з людьми. Їм важко відстоювати власну думку, тому нерідко вони погоджуються з несправедливістю.

Березневі хлопчики багато часу витрачають на аналіз тих чи інших дій. Тому вони не схильні ризикувати та приймати раптові рішення. Якщо у них щось не вдається, то їм важко це пережити й забути про це. Їм складно наважитись зробити нову спробу, бо бояться невдачі.

Хлопчиків, народжених у березні, варто називати сильними іменами, щоб додати їм впевненості у собі.

Вдалими варіантами будуть наступні імена:

  • Тарас
  • Данило
  • Пилип
  • Павло
  • Григорій
  • Ілля
  • Костянтин
  • Антон
  • Леонід
  • Герасим
  • Роман
  • Юхим

Небажано березневого хлопчика називати наступними іменами, бо вони принесуть йому в житті тільки нещастя:

  • Михайло;
  • Сергій;
  • Віктор;
  • Євген;
  • Василь;
  • Олексій.

Як назвати березневих дівчаток

Дівчатка, народжені в березні, сильно піддаються чужому впливу. У них часто змінюється настрій через людей, що їх оточують. Березневі дівчатка надто сильно переймаються надмірним співчуттям до людей. Також вони є хорошими співрозмовниками і прекрасними слухачами.

Ці діти часто мають м'яку та ніжну натуру, тому важливо назвати їх сильними іменами, щоб надати дівчаткам твердість і впевненість у собі.

Березневі дівчинки нагадують перші квіти, що розцвіли після довгої зими. І для всіх батьків вони є прекрасними та довгоочікуваними. Тому й імені у них також мають бути красивими та сильними.

Вдалими варіантами будуть наступні імена:

  • Регіна
  • Маргарита
  • Євдокія
  • Анастасія
  • Уляна
  • Василина
  • Антоніна
  • Феодора
  • Марина
  • Ніка
  • Іраїда
  • Кіра
  • Маріанна
  • Христина

Найкращими іменами в березні для дівчаток вважаються:

  • Анастасія
  • Марина
  • Катерина
  • Антоніна
  • Галина
  • Софія

Березневих дівчаток краще не називати наступними іменами, бо вони вважаються нещасливими для дітей, народжених у перший місяць весни:

  • Олена
  • Тетяна
  • Зінаїда

Читайте також про те, як назвати дитину, народжену у 2023 році - календар по місяцях.

Раніше ми розповідали про те, хто святкує іменини у лютому.

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