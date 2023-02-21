Будут счастливы и успешны: как назвать мальчиков и девочек, рожденных в марте

Как назвать мартовских мальчиков

Часто мартовские малыши растут уязвимыми. Они очень тяжело воспринимают критику и могут долго таить обиды. Мальчики, рожденные в марте, часто нерешительные и робкие, поэтому иногда им сложно контактировать с людьми. Им тяжело отстаивать собственное мнение, поэтому часто они соглашаются с несправедливостью.

Мартовские мальчики много времени тратят на анализ тех или иных действий. Поэтому они не склонны рисковать и принимать внезапные решения. Если у них что-то не удается, им трудно это пережить и забыть об этом. Им сложно решиться сделать новую попытку, потому что боятся неудачи.

Мальчиков, рожденных в марте, следует называть сильными именами, чтобы придать им уверенности в себе.

Удачными вариантами будут следующие имена:

Тарас

Даниил

Филипп

Павел

Григорий

Илья

Константин

Антон

Леонид

Герасим

Роман

Ефим

Нежелательно мартовского мальчика называть следующими именами, потому что они принесут ему в жизни только несчастье:

Михаил

Сергей

Виктор

Евгений

Василий

Алексей

Как назвать мартовских девочек

Девочки, рожденные в марте, сильно поддаются чужому воздействию. У них часто меняется настроение из-за окружающих людей. Мартовские девочки слишком сильно сочувствуют людям. Также они хорошие собеседники и прекрасные слушатели.

Эти дети часто обладают мягкой и нежной натурой, поэтому важно назвать их сильными именами, чтобы придать девочкам твердость и уверенность в себе.

Мартовские девочки напоминают первые цветы, расцветшие после долгой зимы. И для всех родителей они прекрасны и долгожданны. Поэтому и имени у них должны быть красивыми и сильными.

Удачными вариантами будут следующие имена:

Регина

Маргарита

Евдокия

Анастасия

Ульяна

Василиса

Антонина

Феодора

Марина

Ника

Ираида

Кира

Марианна

Кристина

Лучшими именами в марте для девочек считаются:

Анастасия

Марина

Екатерина

Антонина

Галина

София

Мартовских девочек лучше не называть следующими именами, потому что они считаются несчастливыми для детей, рожденных в первый месяц весны: