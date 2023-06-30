Будуть радувати вас довго. Як продовжити життя квітів у вазі

Змінюйте воду

Прийом банальний, але дієвий - воду потрібно міняти щодня. Бажано воду брати не одразу з-під крана, а відстояну, щоб з неї вже вийшов хлор. Також рідини не має бути забагато, для троянд, тюльпанів та ірисів достатньо 10 см, для нарцисів - 15 см.

Різні квіти люблять воду різної температури. Тюльпанам на користь холодна вода, навіть з льодом. Троянди - навпаки, краще поставити у воду з температурою 35-45 градусів.

Підрізайте квіти

Незалежно від виду рослин дуже важливо видаляти зайве листя від стебел, а у троянд та інших колючих квітів треба відрізати шипи. Надлишок листя призводить до швидкого гниття, тому треба позбуватися всього зайвого.

Тверді стебла, як у троянд та хризантем потрібно обрізати косим зрізом, оскільки такий спосіб допомагає рослинам поглинати більше вологи з вази.

Зберігайте букет подалі від сонця

Квіти краще тримати подалі від сонячних променів та різних нагрівних електроприладів. До цього ж не варто ставити в занадто в холодне місце, рослини також не люблять протяг.

Не ставте квіти біля фруктів

Ніколи не ставте квіти поруч з деякими фруктами, такими як банани, груші та яблука. Ці сорти продуктів знаходяться в процесі дозрівання, вони можуть вплинути на процес цвітіння через етилен, що виділяється ними.

Тоді старіння пелюсток буде передчасним. Заберіть фрукти трохи далі від квітів.

Оцет та цукор

Перед тим, як поставити букет у вазу, змішайте дві столові ложки яблучного оцту та дві столові ложки цукру у чистій воді у вазі. Не забувайте міняти цю воду щодня: ваші квіти залишаться красивими, здоровими та сяючими.