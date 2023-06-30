Будуть радувати вас довго. Як продовжити життя квітів у вазі

Букет квітів завжди порадує око у вашому будинку. Шкода, що рослини у вазі не можуть стояти довго. Якщо їх не доглядати належним чином, вони можуть швидко зів'янути.
Про способи, як продовжити життя квітам, читайте в матеріалі Styler.
Прийом банальний, але дієвий - воду потрібно міняти щодня. Бажано воду брати не одразу з-під крана, а відстояну, щоб з неї вже вийшов хлор. Також рідини не має бути забагато, для троянд, тюльпанів та ірисів достатньо 10 см, для нарцисів - 15 см.
Різні квіти люблять воду різної температури. Тюльпанам на користь холодна вода, навіть з льодом. Троянди - навпаки, краще поставити у воду з температурою 35-45 градусів.
Незалежно від виду рослин дуже важливо видаляти зайве листя від стебел, а у троянд та інших колючих квітів треба відрізати шипи. Надлишок листя призводить до швидкого гниття, тому треба позбуватися всього зайвого.
Тверді стебла, як у троянд та хризантем потрібно обрізати косим зрізом, оскільки такий спосіб допомагає рослинам поглинати більше вологи з вази.
Квіти краще тримати подалі від сонячних променів та різних нагрівних електроприладів. До цього ж не варто ставити в занадто в холодне місце, рослини також не люблять протяг.
Ніколи не ставте квіти поруч з деякими фруктами, такими як банани, груші та яблука. Ці сорти продуктів знаходяться в процесі дозрівання, вони можуть вплинути на процес цвітіння через етилен, що виділяється ними.
Тоді старіння пелюсток буде передчасним. Заберіть фрукти трохи далі від квітів.
Перед тим, як поставити букет у вазу, змішайте дві столові ложки яблучного оцту та дві столові ложки цукру у чистій воді у вазі. Не забувайте міняти цю воду щодня: ваші квіти залишаться красивими, здоровими та сяючими.
Раніше ми писали про те, які продукти сприяють довголіттю.
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