Как будут работать украинские школы после каникул: Шкарлет сделал заявление

В Украине после осенних каникул 30 октября ученики смогут вернуться в школы в тех регионах, где очную форму обучения будет позволять эпидемическая ситуация. В городах из "красной" зоны школьники будут учиться дистанционно.

Об этом заявил в.и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Чиновник отметил, что если ситуация с заболеванием COVID-19 будет ухудшаться, то не исключен и самый жесткий сценарий с полным закрытием школ, как это было весной.

"Будем надеяться на лучший сценарий, но если будет хуже, то конечно - это дистанционное обучение", - заявил Шкарлет.

В министерстве рассчитывают, что после каникул в школах может возобновиться очная форма обучения для учеников 1-4 классов в полноформатном режиме в очной форме.

"Если же это будет "красная" зона, то там школьники останутся на дистанционной или в смешанной формах", - сказал руководитель МОН Украины.

Также Шкарлет рассказал, что методики и материалы для дистанционного обучения в школах Украины уже наработаны.

Кроме того, в проекте госбюджета на 2021 год заложили 1 миллиард гривен на такие нужды (на надбавки учителям, покупку дезинфекторов и средств индивидуальной защиты).

Видео: Сергей Шкарлет рассказал, как будут работать школы в Украине в ноябре

Ранее сообщалось, что МОН рекомендовал учебным заведениям перейти на дистанционное обучение до 15 ноября.

Также мы писали о том, что председатель парламентского комитета по вопросам образования рассказал родителям, пойдут ли дети в школу после каникул.