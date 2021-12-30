Как будут работать магазины и ТРЦ с 1 по 7 января: точный график

В Киеве в период новогодних-рождественских праздников некоторые популярные ТРЦ и сети продовольственных магазинов корректируют свои графики работы.

Когда известные торговые точки столицы будут открыты для посетителей в период с 1 по 7 января - читайте в материале Styler.

Мы узнали, каким будет график работы торгово-развлекательных заведений Ocean Plaza, Respublika Park, Gulliver, Lavina Mall, а также магазинов сетей "Ашан", "Сильпо", "АТБ" и других супермаркетов на Новый год и Рождество 2022 в Киеве с 1 по 7 января.

Ocean Plaza

ТРЦ около станции метро "Лыбидская" (ул. Антоновича, 176) в первый день нового года, 1 января, откроется для посетителей в 12:00 и будет работать до 22:00.

С 2 по 5 января график будет обычный: 10:00 - 22:00;

6 января торгцентр будет работать на час меньше: 10:00 - 21:00;

А на Рождество, 7 января, график будет таким: 11:00 - 22:00.

Respublika Park

ТРЦ на Кольцевой дороге, 1, недалеко от метро "Теремки" 1 января будет работать с 12:00 до 22:00, а вот "Мультиплекс" - до 03:00, "Сильпо" там - с 10.00 до 23.00;

Со 2 до 5 января будет обычный график - с 10:00 до 22:00.

6 и 7 января ТРЦ будет работать с 10:00 до 22:00, "Мультиплекс" с 10:00 до 03:00, а "Сильпо" 6 января - с 09:00 до 23:00 и 7 января - с 10.00 до 23.00.

Gulliver

ТРЦ в центре столицы на площади Спортивной, 1А, в праздничные дни будет работать так: 1 января магазины торговой галереи, некоторые заведения питания и боулинг (с 0 по 5 этажи) с 12:00 до 22:00; рестораны на 5 и 6 этажах с 14:00 до 22:00; кинотеатр "Оскар" на 7 этаже с 12:00 до 23:00.

В остальные дни график обычный, об изменениях в работе на Рождество в администрации пока ничего не сообщают, а визовый сервисный центр на 8 этаже не будет работать 3 и 7 января.

Lavina Mall

ТРЦ на улице Берковецкая, 6Д на Новобеличах на новогодние праздники будет работать в штатном режиме с 10:00 до 22:00 (хотя в последний день этого года, 31 декабря, будет сокращенный график - с 10:00 до 20:00).

Skymall

Торгцентр на проспекте Романа Шухевича, 2Т на полуострове за Северным мостом 1 января работает с 11:00 до 20:00, а Novus - с 10:00 до 23:00;

6 января ТРЦ работает с 10:00 до 20:00, Novus - с 10:00 до 22:00;

7 января ТРЦ - с 10:00 до 22:00, Novus - с 10:00 до 23:00.

"Ашан"

Маркеты сети в Киеве работают обычно с 08:00 до 23:00, но на праздники актуальный график указан на каждой из страниц магазинов в Facebook. Так, например:

"Ашан" на Почайной 1 января - выходной, 2 января - с 10:00 до 23:00, 6 января - с 08:00 до 21:00, 7 января - с 10:00 до 21:00;

На Лыбидской: 1 января - с 12:00 до 22:00, 2 января - с 08:00 до 23:00, 6 января - с 08:00 до 21:00, 7 января - с 10:00 до 23:00;

на Черниговской: 1 января - выходной, 2 января - с 10:00 до 23:00, 6 января - с 08:00 до 22:00, 7 января - с 10:00 до 22:00;

на Глушкова: 1 января - выходной, 2 января - с 08:00 до 23:00, 6 января - с 08:00 до 21:00, 7 января - с 10:00 до 23:00...

"Сильпо"

Продуктовый магазин в Киеве на ул. Полярная, 20Д на Новый год 1 января откроется в 11:00, а на Рождество 7 января - в 10:00.

Маркеты в период 1-7 января не круглосуточные в столице работают с 9:00;

магазины не круглосуточные в ТЦ - с 10:00.

"АТБ"

Тут просто - круглосуточная работа магазинов сети в столице в праздничные дни не отменяется.

"Novus"

Магазины сети об изменениях в графике работы на праздники не сообщают, и сохраняется обычный: с 08:00 до 23:00. Однако при этом супермаркеты, расположенные в торгцентрах, по времени своей работы ограничены их графиком.