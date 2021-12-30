Як працюватимуть магазини і ТРЦ з 1 по 7 січня: точний графік

У Києві в період новорічних-різдвяних свят деякі популярні ТРЦ і мережі продовольчих магазинів коригують свої графіки роботи.

Коли відомі торгові точки столиці будуть відкриті для відвідувачів у період з 1 по 7 січня - читайте в матеріалі Styler.

Ми дізналися, яким буде графік роботи торгово-розважальних закладів Ocean Plaza, Respublika Park, Gulliver, Lavina Mall, а також магазинів мереж "Ашан", "Сільпо", "АТБ" та інших супермаркетів на Новий рік та Різдво 2022 в Києві з 1 по 7 січня.

Ocean Plaza

ТРЦ біля станції метро "Либідська" (вул.Антоновича, 176) у перший день нового року, 1 січня, відкриється для відвідувачів о 12:00 і працюватиме до 22:00.

З 2 по 5 січня графік буде звичайний: 10:00 - 22:00;

6 січня торгцентр працюватиме на годину менше: 10:00-21:00;

А на Різдво, 7 січня, графік буде таким: 11:00 - 22:00.

Respublika Park

ТРЦ на Кільцевій дорозі, 1, недалеко від метро "Теремки" 1 січня працюватиме з 12:00 до 22:00, а ось "Мультиплекс" - до 03:00, "Сільпо" там - з 10.00 до 23.00;

З 2 до 5 січня буде звичайний графік - з 10:00 до 22:00.

6 і 7 січня ТРЦ працюватиме з 10:00 до 22:00, "Мультиплекс" з 10:00 до 03:00, а "Сільпо" 6 січня - з 09:00 до 23:00 і 7 січня - з 10.00 до 23.00.

Gulliver

ТРЦ у центрі столиці на площі Спортивній, 1А, у святкові дні працюватиме так: 1 січня магазини торгової галереї, деякі заклади харчування та боулінг (з 0 по 5 поверхи) з 12:00 до 22:00; ресторани на 5 і 6 поверхах з 14:00 до 22:00; кінотеатр "Оскар" на 7 поверсі з 12:00 до 23:00.

В інші дні графік звичайний, про зміни в роботі на Різдво в адміністрації поки нічого не повідомляють, а візовий сервісний центр на 8 поверсі не працюватиме 3 і 7 січня.

Lavina Mall

ТРЦ на вулиці Берковецька, 6Д на Новобіличах на новорічні свята працюватиме в штатному режимі з 10:00 до 22:00 (хоча в останній день цього року, 31 грудня, буде скорочений графік - з 10: 00 до 20:00).

Skymall

Торгцентр на проспекті Романа Шухевича, 2Т на півострові за Північним мостом 1 січня працює з 11:00 до 20:00, а Novus - з 10:00 до 23:00;

6 січня ТРЦ працює з 10:00 до 20: 00, Novus - з 10:00 до 22:00;

7 січня ТРЦ - з 10:00 до 22:00, Novus - з 10: 00 до 23: 00.

"Ашан"

Маркети мережі в Києві працюють зазвичай з 08:00 до 23:00, але на свята актуальний графік вказаний на кожній зі сторінок магазинів у Facebook. Так, наприклад:

"Ашан" на Почайній 1 січня - вихідний, 2 січня - з 10:00 до 23:00, 6 січня - з 08:00 до 21:00, 7 січня - з 10:00 до 21:00;

На Либідській: 1 січня - з 12:00 до 22:00, 2 січня - з 08:00 до 23:00, 6 січня - з 08:00 до 21:00, 7 січня - з 10:00 до 23:00;

на Чернігівській: 1 січня - вихідний, 2 січня - з 10:00 до 23:00, 6 січня - з 08:00 до 22: 00, 7 січня - з 10:00 до 22:00;

на Глушкова: 1 січня - вихідний, 2 січня - з 08:00 до 23:00, 6 січня - з 08:00 до 21:00, 7 січня - з 10:00 до 23: 00...

"Сільпо"

Продуктовий магазин в Києві на вул.Полярна, 20Д на Новий рік 1 січня відкриється об 11:00, а на Різдво 7 січня - о 10:00.

Маркети в період 1-7 січня не цілодобові в столиці працюють з 9:00;

магазини не цілодобові в ТЦ - з 10:00.

"АТБ"

Тут просто - цілодобова робота магазинів мережі в столиці у святкові дні не скасовується.

"Novus"

Магазини мережі про зміни в графіку роботи на свята не повідомляють, і зберігається звичайний: з 08:00 до 23:00. Однак при цьому супермаркети, розташовані в торгцентрах, за часом своєї роботи обмежені їх графіком.