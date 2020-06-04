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Как будут работать кафе и рестораны с 5 июня: табу на детские комнаты и разметка для гостей

STYLERЖизнь    04.06.2020 - 09:46
Как будут работать кафе и рестораны с 5 июня: табу на детские комнаты и разметка для гостей
Как будут теперь работать рестораны (фото: freepic.com)

Кофейни и рестораны откроют свои помещения внутри с 5 июня

С 5 июня в Украине в рамках очередного ослабления карантина разрешили открыть рестораны и кафе не только на летних площадках, но и внутри. Но для работы мест общественного питания Министерство здравоохранения разработало ряд специальных правил, соблюдение которых обязательно.

В постановлении Минздрава говорится, что в заведении должна быть обязательно нанесена разметка для ожидающих клиентов в очереди. Социальная дистанция должна быть полтора метра. Всему персоналу перед сменой должны измерять температуру, если она выше нормы(37.2 градуса), сотрудник не допускается к работе. На входе должны обязательно находиться средства для обработки рук (антисептики).

Новые правила для клиентов заведений:

  • Обработка рук антисептиком перед входом на территорию заведения;
  • Придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра.
  • Заходить и передвигаться по территории учреждения в маске, прикрывающей нос и рот.
  • За столом можно сидеть без маски.
  • За столом могут находиться одновременно не более четырех человек, не учитывая детей до 14 лет.

В заведениях запрещается:

  • Проведение банкетов или собраний, в которых участвуют более 10 человек.
  • Клиенту нельзя заходить внутрь заведения без сопровождения сотрудника.
  • Детские комнаты под запретом.
  • Буфеты под запретом, самообслуживание клиентов запрещено.

Как мы ранее писали, министр здравоохранения Максим Степанов назвал условия для ужесточения карантина.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины кафересторан
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