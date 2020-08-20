Как будут работать банки на День независимости Украины: появился график

Работа банков на праздник (фото: УНИАН)

На длинных выходных украинские банки не будут работать

На длинные выходные с 22 до 24 августа в Украине банки работать не будут. Все финансовые учреждения не будут функционировать из-за празднования Дня Независимости Украины. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В этот период с 22 по 24 августа в стране будут длинные выходные, поскольку праздник Дня независимости приходится на понедельник.

"НБУ утвердил календарь выходных дней, согласно которому в августе все банки будут закрыты на выходные с субботы по понедельник включительно. Банковские выходные, утвержденные Нацбанком, совпадает с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине", - сказано в сообщении на сайте.

Государственный праздник День Независимости ежегодно отмечают 24 августа, и в 2020 году дата приходится на понедельник. Таким образом первый рабочий день следующей недели будет официальным выходным. Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде.

Рабочие дни после Дня Независимости начнутся со вторника и продлятся по пятницу включительно.

Отметим также, что в это воскресенье, 23 августа, украинцы также будут праздновать День государственного флага Украины.

Ранее стало известно, как в Украине будут отмечать День независимости.

Также мы писали о том, что в Украине появятся новые государственные праздники и рассказывали, когда будем отмечать.