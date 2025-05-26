Будуть проблеми: 8 фраз, які не варто говорити прикордонникам та митникам

Перетин кордону - це відповідальна і водночас стресова частина подорожі. Один невдалий жарт чи необережне формулювання може спричинити зайві перевірки або навіть відмову у в’їзді.
РБК-Україна (проект Styler) надає список ризикованих фраз, з якими треба бути особливо уважним на митному, паспортному та прикордонному контролі.
Невпевненість у планах - це сигнал для підозри. Прикордонники в багатьох країнах очікують, що турист чітко знає, де він буде жити. Назвіть готель або адресу знайомих - навіть якщо бронювання ще немає. Це допоможе вам швидше пройти контроль і не викликати зайвих запитань.
Найкраще - вказувати чіткі дати перебування. Якщо сумніваєтесь, орієнтуйтесь на максимальний дозволений строк перебування за вашою візою.
Наприклад, 30 днів - універсальна відповідь, якщо ви їдете на 2-3 тижні. Невизначеність викликає сумніви у щирості ваших намірів.
У багатьох країнах, зокрема в США, ввезення харчів заборонено. Навіть кілька яблук або пачка горіхів можуть призвести до затримки. Краще нічого не брати, ніж потім пояснювати, що це не контрабанда. Якщо не впевнені - краще мовчати або чесно віддати їжу на контролі.
Запитання про мету поїздки потрібно сприймати серйозно. Не варто вагатися чи намагатися вигадати відповідь на ходу.
Якщо їдете у справах, кажіть "бізнес", навіть якщо плануєте також подивитись визначні місця. Двозначність може викликати підозри в нещирості.
Складні пояснення про фріланс і підробітки краще залишити для резюме. На кордоні достатньо вказати одне місце роботи - навіть якщо воно неофіційне. Зайві деталі про доходи чи трудові нюанси лише ускладнять розмову.
Різкість у спілкуванні з митниками або прикордонниками - поганий вибір. Втома після рейсу не виправдовує грубість.
Завжди залишайтеся ввічливими, навіть якщо рейс затримали або у вас проблеми з багажем. Нервові пасажири - завжди під прицілом уваги.
Якщо у вас туристична віза, не варто говорити про шлюбні наміри. Для цього існують окремі візові типи. В іншому випадку вас можуть запідозрити у спробі укласти фіктивний шлюб. Краще сказати, що їдете до друга або родича.
Іронія та гумор про заборонені предмети на контролі - завжди погана ідея. Навіть жарт про "бомбу" може обернутися багатогодинним допитом. Уникайте подібних фраз і спокійно відповідайте на всі запитання. Це - не місце для анекдотів.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Lifehacker, Solo Travelling.