Будуть проблеми: 8 фраз, які не варто говорити прикордонникам та митникам

"Я ще не вирішив, де зупинюся"

Невпевненість у планах - це сигнал для підозри. Прикордонники в багатьох країнах очікують, що турист чітко знає, де він буде жити. Назвіть готель або адресу знайомих - навіть якщо бронювання ще немає. Це допоможе вам швидше пройти контроль і не викликати зайвих запитань.

"Не знаю, скільки залишуся"

Найкраще - вказувати чіткі дати перебування. Якщо сумніваєтесь, орієнтуйтесь на максимальний дозволений строк перебування за вашою візою.

Наприклад, 30 днів - універсальна відповідь, якщо ви їдете на 2-3 тижні. Невизначеність викликає сумніви у щирості ваших намірів.

"Я везу з собою їжу"

У багатьох країнах, зокрема в США, ввезення харчів заборонено. Навіть кілька яблук або пачка горіхів можуть призвести до затримки. Краще нічого не брати, ніж потім пояснювати, що це не контрабанда. Якщо не впевнені - краще мовчати або чесно віддати їжу на контролі.

"Точно не скажу, навіщо їду"

Запитання про мету поїздки потрібно сприймати серйозно. Не варто вагатися чи намагатися вигадати відповідь на ходу.

Якщо їдете у справах, кажіть "бізнес", навіть якщо плануєте також подивитись визначні місця. Двозначність може викликати підозри в нещирості.

"У мене декілька підробітків"

Складні пояснення про фріланс і підробітки краще залишити для резюме. На кордоні достатньо вказати одне місце роботи - навіть якщо воно неофіційне. Зайві деталі про доходи чи трудові нюанси лише ускладнять розмову.

"Не змушуйте мене нервувати"

Різкість у спілкуванні з митниками або прикордонниками - поганий вибір. Втома після рейсу не виправдовує грубість.

Завжди залишайтеся ввічливими, навіть якщо рейс затримали або у вас проблеми з багажем. Нервові пасажири - завжди під прицілом уваги.

"Я їду до нареченого/нареченої"

Якщо у вас туристична віза, не варто говорити про шлюбні наміри. Для цього існують окремі візові типи. В іншому випадку вас можуть запідозрити у спробі укласти фіктивний шлюб. Краще сказати, що їдете до друга або родича.

"Та я ж не везу бомбу!"

Іронія та гумор про заборонені предмети на контролі - завжди погана ідея. Навіть жарт про "бомбу" може обернутися багатогодинним допитом. Уникайте подібних фраз і спокійно відповідайте на всі запитання. Це - не місце для анекдотів.