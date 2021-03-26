Как будут прививать людей, которые получили первую дозу индийской вакциной

Вакцинация в Украине граждан, которые получили первый укол индийской вакциной, продолжится. Несмотря на остановку экспорта вакцин со стороны Индии , время еще есть.

Ляшко еще раз напомнил, что промежуток между первой и второй дозой составляет три месяца, соответственно время у людей есть.

"Все, кто получил первую дозу вакцины Covishield, также получит вторую дозу, которая сделана на этой платформе. Мы сегодня используем 500 тыс. доз этой вакцины для первой прививки. Национальная техническая группа экспертов, учитывая рекомендации из Великобритании, Германии, Франции также рекомендовала Министерству охраны здоровья перенести вторую дозу из четырех недель на 12 недель. Поэтому у нас есть в запасе три месяца, чтобы поставить следующие партии вакцины ", — рассказал Виктор Ляшко.

Ляшко сообщил, что вскоре в Украине будет и корейская вакцина SKBio.

"Хотел бы подчеркнуть, что вакцина от AstraZeneca независимо от того, на какой платформе она производится: это на европейской площадке, или в Индии, или в Корее — она может быть сочетанной, как для первого, так и для второй прививки. А поэтому у нас ожидается следующая поставка вакцины. Плюс у нас есть поставка вакцины SKBio, которая также производится по лицензии AstraZeneca на корейской площадке, и в рамках механизма COVAX до конца мая мы должны получить 1,7 млн доз вакцины. Ее хватит, чтобы сделать, как первые, так и вторые прививки ", — пояснил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины.