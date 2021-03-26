Як будуть прищеплювати людей, які отримали першу дозу індійською вакциною

Вакцинація в Україні громадян, які отримали перший укол індійською вакциною, продовжиться. Незважаючи на зупинку експорту вакцин з боку Індії , час ще є.

Ляшко ще раз нагадав, що проміжок між першою і другою дозою становить три місяці, відповідно час у людей є.

"Всі, хто отримав першу дозу вакцини Covishield, також отримає другу дозу, яка зроблена на цій платформі. Ми сьогодні використовуємо 500 тис. доз цієї вакцини для першого щеплення. Національна технічна група експертів, враховуючи рекомендації з Великобританії, Німеччини, Франції також рекомендувала Міністерству охорони здоров'я перенести другу дозу з чотирьох тижнів на 12 тижнів. Тому у нас є в запасі три місяці, щоб поставити наступні партії вакцини ", — розповів Віктор Ляшко.

Ляшко повідомив, що незабаром в Україні буде і корейська вакцина SKBio.

"Хотів би підкреслити, що вакцина від AstraZeneca незалежно від того, на якій платформі вона проводиться: це на європейській площадці, або в Індії, чи в Кореї — вона може бути поєднаною, як для першого, так і для другого щеплення. А тому у нас очікується наступна поставка вакцини. Плюс у нас є поставка вакцини SKBio, яка також виробляється за ліцензією AstraZeneca на корейському майданчику, і в рамках механізму COVAX до кінця травня ми повинні отримати 1,7 млн доз вакцини. Її вистачить, щоб зробити, як перші, так і другі щеплення ", — пояснив заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України.