Не будуть пекти очі за ноутбуком чи телефоном: як зберегти зір під час відключень світла

Під час відключення світла важливо подбати про здоров'я очей та як їх зберегти. Робота при поганому освітленні дуже погано впливає на здоров'я. Зокрема, зір набагато легше втратити, ніж відновити. Тож піклуватись про свої очі потрібно завжди.

Як вберегти очі під під час відключень світла

Під час частих відключень світла фахівці радять дотримуватися таких правил:

Якщо ви працюєте за комп’ютером - уникайте цілковитої темряви. Важливо, що світла від одного монітору недостатньо для очей. Потрібно подбати про правильне альтернативне освітлення;

Варто обирати лампи й ліхтарі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором. Це комфортне світло для очей, оскільки імітує денне освітлення. Необхідно, щоб світло рівномірно заповнювало кімнату, а не було спрямоване лише в одну точку;

Світло ліхтарів чи лам не має сильно світити в очі. Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження;

Уникайте кольорового освітлення, зокрема синього (декоративних світильників чи гірлянд). Таке світло небезпечне для здоров’я очей;

Щогодини варто робити 5 хвилинну перерву від гаджетів. Потрібно виконати вправи для очей (подивитися вгору, вниз та у різні сторони). Треба частіше дивитися вдалину - це допоможе вашим очам розслабитися.

Основні джерела енергії

Найкращий спосіб убезпечити себе від відключень електрики - це стати більш автономними і встановити сонячні панелі. Є кілька варіантів: від дахових або наземних для двору приватного будинку.

Від них можна підживити необхідну техніку у квартирі. Якщо немає змоги придбати панель, то можна завести бензиновий генератор або інвертор. Такий варіант підходить тільки для приватного будинку.