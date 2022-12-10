Не будут жечь глаза за ноутбуком или телефоном: как сохранить зрение во время отключения света
При отключении света важно позаботиться о здоровье глаз и как их сохранить. Работа при плохом освещении очень плохо влияет на здоровье. В частности, зрение гораздо легче потерять, чем восстановить. Так что заботиться о своих глазах нужно всегда.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья в Telegram.
Как уберечь глаза во время отключения света
Во время частых отключений света специалисты советуют соблюдать следующие правила:
- Если вы работаете за компьютером - избегайте полной тьмы. Важно, что света от одного монитора недостаточно для глаз. Нужно позаботиться о правильном альтернативном освещении;
- Следует выбирать лампы и фонари, освещающие комнату равномерным белым цветом. Это комфортный свет для глаз, поскольку имитирует дневное освещение. Необходимо, чтобы свет равномерно заполнял комнату, а не было направлено только в одну точку;
- Свет фонарей или ламы не должны сильно светить в глаза. Это может отрицательно повлиять на зрение, вызвать дополнительную нагрузку;
- Избегайте цветного освещения, особенно синего (декоративных светильников или гирлянд). Такой свет опасен для здоровья глаз;
- Каждый час следует делать 5 минутный перерыв от гаджетов. Необходимо выполнить упражнения для глаз (посмотреть вверх, вниз и в разные стороны). Надо почаще смотреть вдаль - это поможет вашим глазам расслабиться.
Основные источники энергии
Лучший способ обезопасить себя от отключений электричества - это стать более автономными и установить солнечные панели. Есть несколько вариантов: от кровельных или наземных для двора частного дома.
От них можно подкормить необходимую технику в квартире. Если нет возможности приобрести панель, то можно завести бензиновый генератор или инвертор. Такой вариант подходит только для личного дома.
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