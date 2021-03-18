Будут ли останавливаться поезда в Киеве и Львове: в Укрзализныце сделали заявление

В Киеве ужесточают карантин с 20 марта на три недели в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. При этом на железнодорожном сообщении в столице это усиление запретов не отразится.
Об этом 18 марта передали в пресс-центре Укрзализныци.
Как обратили внимание в компании, аналогичная ситуация будет и во Львове, в котором вводят усиленный карантин с 19 по 28 марта.
В УЗ подчеркивают, что любые ограничения железнодорожного движения дальнего следования через эти города отсутствуют.
"Запрет высадки и посадки возможен только при специальном указании Минздрава, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в "оранжевой" зоне", - говорится в сообщении.
Таким образом, движение поездов через Киев и Львов не будет ограничено.
Сейчас действуют ограничения на продажу билетов и высадку/посадку пассажиров только в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.
В Укрзализныце рассказали, что в настоящее время в поездах усиливают дезинфекцию. Действует обязательное требование о ношении масок, дезинфекции рук и соблюдении дистанции на вокзалах.
"По возможности и при наличии мест проводники и стюарды Укрзализныци будут проводить рассадку пассажиров в вагоне на большую дистанцию друг от друга", - рассказали в компании.
Напомним, что Укрзализныця продолжит запускать спецрейсы в "красную зону" до отмены ограничений.