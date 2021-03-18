UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Будут ли останавливаться поезда в Киеве и Львове: в Укрзализныце сделали заявление

Автор: Владимир Костырин

В Киеве ужесточают карантин с 20 марта на три недели в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. При этом на железнодорожном сообщении в столице это усиление запретов не отразится.

Об этом 18 марта передали в пресс-центре Укрзализныци.

Как обратили внимание в компании, аналогичная ситуация будет и во Львове, в котором вводят усиленный карантин с 19 по 28 марта.

В УЗ подчеркивают, что любые ограничения железнодорожного движения дальнего следования через эти города отсутствуют.

"Запрет высадки и посадки возможен только при специальном указании Минздрава, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в "оранжевой" зоне", - говорится в сообщении.

Таким образом, движение поездов через Киев и Львов не будет ограничено.

Где нельзя купить билеты на поезд и сойти/зайти

Сейчас действуют ограничения на продажу билетов и высадку/посадку пассажиров только в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.

В Укрзализныце рассказали, что в настоящее время в поездах усиливают дезинфекцию. Действует обязательное требование о ношении масок, дезинфекции рук и соблюдении дистанции на вокзалах.

"По возможности и при наличии мест проводники и стюарды Укрзализныци будут проводить рассадку пассажиров в вагоне на большую дистанцию ​​друг от друга", - рассказали в компании.

Напомним, что Укрзализныця продолжит запускать спецрейсы в "красную зону" до отмены ограничений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевУкрзализныцяЛьвовпоездКарантин
Читайте также
Стало известно, как будет работать метро во время локдауна в Киеве
Как будет работать транспорт во время нового локдауна в Киеве
Прогноз погоды