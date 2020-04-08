Карантин в Украине сильно продлят: Шмыгаль шокировал заявлением

Карантин в Украине продлят (фото: РБК-Украина)

Премьер-министр Украины сообщил, что карантин в Украине может быть до мая

Карантин в Украине из-за коронавируса может быть продлен до начала мая. Так как Covid-19 распространяется по стране очень быстро о завершении карантинных мер сейчас говорить нельзя. Об этом заявил Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль.

"В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет до установленного 24 апреля. Возможно, скорее всего будет продлен до начала мая месяца. В мае при условии положительной динамики мы запустим экономику Украины по определенному плану...", - заявил Шмыгаль.

Отметим, что 7 апреля появилась инсайдерска информация из источников Кабмина, что с 14 апреля карантин могут ослабить.

Согласно этому плану, в Украине с 14 апреля разрешат работу небольших магазинов, площадью до 400 кв.м, а также всем строительным и садовым комплексам. С 1 мая разрешат работать всем остальным магазинам, торговым центрам и парикмахерские.

Учебный процесс в школах возобновится только в середине мая. Также разрешат открыть рестораны и принимать посетителей.

Границы открывать не планируют, и они могут остаться на замке до конца июня, также не будут работать аэропорты. Впрочем, ограничения на въезд-выезд будут зависеть от развития ситуации.

В Минздраве информацию о конце карантина тоже пока не утверждают. Министерстве здравоохранения рассказали, при каких условиях карантин в нашей стране могут смягчить. Это произойдет только тогда, если темпы эпидемии в Украине снизятся, в правительстве будут рассматривать вопрос о смягчении карантина для граждан страны

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