Як будуть ховати померлих від коронавіруса: у МОЗ дали відповідь

Коронавірус в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Коронавірус вже забрав життя 52 людей, і у МОЗ розповіли про поховання хворих

Коронавірус в Україні зафіксований вже в 1 668 осіб, 52 з яких померли. Всього у всьому світі із-за ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померло понад 83 тисяч осіб. У зв'язку з пандемією Міністерство охорони здоров'я встановило правила для поховання померлих від COVID-19.

МОЗ рекомендує тимчасово дотримуватися наступних рекомендацій при проведенні ритуальних обрядів:

не більше 10 присутніх осіб за умови одночасного перебування в приміщенні;

не більше 1 людини на 10 квадратних метрів;

безпечна дистанція в 1,5 метра між присутніми;

заборонено цілувати тіло померлого через ризик інфікування;

поховання або кремація тіла повинні здійснюватися в щільно закритій труні;

органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, присутніх при похованні

Нагадаємо, що МОЗ заявили, що про завершення карантину в Україні говорити поки рано. Інфекція продовжує поширюватися з дуже швидкою швидкістю. При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна знаходиться на порозі піку пандемії коронавіруса.

У свою чергу прем'єр-міністр України заявив, що карантин може бути продовжено до травня.