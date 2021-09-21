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"Будущие прокурорши" из Харькова устроили истерику в такси и отказались платить за проезд (видео)

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Харьков, Вторник 21 сентября 2021 15:31
"Будущие прокурорши" из Харькова устроили истерику в такси и отказались платить за проезд (видео) В Харькове две "будущие прокурорши" устроили скандал в такси (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Харькове две студентки закатили истерику водителю такси и отказались платить за проезд. Девушки были в состоянии сильного алкогольного опьянения и пугали таксиста тем, что они "будущие прокурорши".

Водитель снял девушек на видео и разместил его в сообществе "Жить в Харькове" на Facebook.

В Харькове две пьяные девушки закатили истерику водителю такси и отказались платить за поездку 76 гривен. Они ему хамили, назвали "холуем" и пугали его тем, что они "будущие прокурорши".

Мужчина не выдержал и включил камеру и начал записывать общение с клиентками на видео.

"Эти девки не заплатили мне за проезд. Это аферистки, будущие прокурорши. Бухие. Пошли вон", - сказал водитель такси.

На видео видно, что девушки пытаются закрывать лица во время диалога и после обещания распространить видео в интернете, начали говорить, что произошла ошибка. Одна из девушек заявила, что они перепутали, кто вызывал такси и каким образом поездка должна быть оплачена – картой или наличными.

"Я вам заплачу. Моя подруга, выпившая перепутала, кто заказывал такси", - заявила она.

Водитель ответил, что денег ему уже не нужно и несколько раз попросил девушек покинуть салон автомобиля.

В Харькове две пьяные девушки закатили таксисту истерику и отказались платить

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре таксисты облили зеленкой любителя бесплатной езды.

А также рассказывали о том, что в Киеве таксист устроил ДТП и обвинил во всем свою пассажирку.

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Харьков такси таксист
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