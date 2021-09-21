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"Майбутні прокурорки" з Харкова влаштували істерику в таксі і відмовилися платити за проїзд (відео)

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Харків, Вівторок 21 вересня 2021 15:31
"Майбутні прокурорки" з Харкова влаштували істерику в таксі і відмовилися платити за проїзд (відео) У Харкові дві "майбутні прокурорші" влаштували скандал у таксі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Харкові дві студентки закотили істерику водієві таксі та відмовилися платити за проїзд. Дівчата були в стані сильного алкогольного сп'яніння і лякали таксиста тим, що вони "майбутні прокурорки".

Водій зняв дівчат на відео і розмістив його в спільноті "Жити в Харкові"на Facebook.

У Харкові дві п'яні дівчата закотили істерику водієві таксі та відмовилися платити за поїздку 76 гривень. Вони йому хамили, назвали "холуєм" і лякали його тим, що вони "майбутні прокурорки".

Чоловік не витримав і включив камеру і почав записувати спілкування з клієнтками на відео.

"Ці дівки не заплатили мені за проїзд. Це аферистки, майбутні прокурорки. Бухі. Пішли геть", - сказав водій таксі.

На відео видно, що дівчата намагаються закривати обличчя під час діалогу і після обіцянки поширити відео в інтернеті, почали говорити, що сталася помилка. Одна з дівчат заявила, що вони переплутали, хто викликав таксі і яким чином поїздка повинна бути оплачена – картою або готівкою.

"Я вам заплачу. Моя подруга, яка випила переплутала, хто замовляв таксі", - заявила вона.

Водій відповів, що грошей йому вже не потрібно і кілька разів попросив дівчат покинути салон автомобіля.

У Харкові дві п'яні дівчата закотили таксисту істерику і відмовилися платити

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі таксисти облили зеленкою любителя безкоштовної їзди.

А також розповідали про те, що у Києві таксист влаштував ДТП і звинуватив у всьому свою пасажирку.

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Харків такси таксист
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