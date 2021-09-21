"Майбутні прокурорки" з Харкова влаштували істерику в таксі і відмовилися платити за проїзд (відео)

У Харкові дві студентки закотили істерику водієві таксі та відмовилися платити за проїзд. Дівчата були в стані сильного алкогольного сп'яніння і лякали таксиста тим, що вони "майбутні прокурорки".

Водій зняв дівчат на відео і розмістив його в спільноті " Жити в Харкові "на Facebook.

У Харкові дві п'яні дівчата закотили істерику водієві таксі та відмовилися платити за поїздку 76 гривень. Вони йому хамили, назвали "холуєм" і лякали його тим, що вони "майбутні прокурорки".

Чоловік не витримав і включив камеру і почав записувати спілкування з клієнтками на відео.

"Ці дівки не заплатили мені за проїзд. Це аферистки, майбутні прокурорки. Бухі. Пішли геть", - сказав водій таксі.

На відео видно, що дівчата намагаються закривати обличчя під час діалогу і після обіцянки поширити відео в інтернеті, почали говорити, що сталася помилка. Одна з дівчат заявила, що вони переплутали, хто викликав таксі і яким чином поїздка повинна бути оплачена – картою або готівкою.

"Я вам заплачу. Моя подруга, яка випила переплутала, хто замовляв таксі", - заявила вона.

Водій відповів, що грошей йому вже не потрібно і кілька разів попросив дівчат покинути салон автомобіля.

У Харкові дві п'яні дівчата закотили таксисту істерику і відмовилися платити