Будущему королю Британии исполнилось 7 лет: мать принца показала удивительное фото Джорджа

22 июля наследнику британского престола - принцу Джорджу исполняется 7 лет. Королевская пресс-служба опубликовала две его официальные фотографии на странице в Instagram. Автор фотографий - мать мальчика герцогиня Кейт Миддлтон.

Герцогиня сфотографировала сына в июле. Скорее всего кадр был сделан в графстве Норфолк. Кенсингтонский дворец отметил, что принц Уильям и герцогиня Кейт безмерно рады, что могут поделиться фотографиями принца Джорджа.

На снимке юный правнук королевы Елизаветы II сфотографирован в зеленой футболке-поло, мальчик весело улыбается.

Принц Джордж (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, что принц Джордж Кембриджский — член британской королевской семьи, третий правнук королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, первый внук принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, первенец герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин.

Принц родился в Лондоне в госпитале Святой Марии— там же, именно там принцесса Диана рожала своих детей Уильяма и Гарри.

Герцогиня Кэтрин была доставлена в больницу в 5:30 утра 22 июля 2013 года. Мальчик родился в 16:24 по местному времени. Принц Уильям присутствовал при родах. Роды принимали бывший и нынешний гинекологи королевы — Маркус Сэтчел и Алан Фартинг.

Как мы ранее сообщали, Кейт Миддлтон честно призналась, какие хлопоты ей доставляют дети.

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