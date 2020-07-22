Майбутньому королю Британії виповнилося 7 років: мати принца показала дивовижне фото Джорджа

22 липня спадкоємцю британського престолу - принца Джорджу виповнюється 7 років. Королевська прес-служба опублікувала дві його офіційні фотографії на сторінці в Instagram. Автор фотографій - мати хлопчика герцогиня Кейт Міддлтон.

Герцогиня сфотографувала сина в липні. Швидше за все кадр був зроблений в графстві Норфолк. Кенсінгтонський палац зазначив, що принц Вільям і герцогиня Кейт безмежно раді, що можуть поділитися фотографіями принца Джорджа.

На знімку юний правнук королеви Єлизавети II сфотографований в зеленій футболці-поло, хлопчик весело посміхається.

Принц Джордж (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, що принц Джордж Кембриджський — член британської королівської сім'ї, третій правнук королеви Єлизавети II і принца Філіпа, герцога Единбурзького, перший онук принца Уельського Чарльза і принцеси Уельської Діани, первісток герцога Кембриджського Вільяма і герцогині Кембриджської Кетрін.

Принц народився в Лондоні в госпіталі Святої Марії— там же, саме там принцеса Діана народжувала своїх дітей Вільяма і Гаррі.

Герцогиня Кетрін була доставлена в лікарню в 5:30 ранку 22 липня 2013 року. Хлопчик народився 16:24 за місцевим часом. Принц Вільям був присутній при пологах. Пологи приймали колишній і нинішній гінекологи королеви — Маркус Сэтчел і Алан Фартінг.

Як ми раніше повідомляли, Кейт Міддлтон чесно зізналася, якісь клопоти їй доставляють діти.

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