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Как из будущего: дом в Киеве вызвал восторг у западных журналистов (фото)

Киев, Понедельник 19 октября 2020 19:17
Как из будущего: дом в Киеве вызвал восторг у западных журналистов (фото)
Самый современный стеклянный дом в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В издании дом в Киеве называют первым шагом к современной архитектуре частных домов в Украине

Один из частных домов, построенный популярной украинской архитектурной компанией, попал во всемирно известный журнал Archdaily. Журналисты обратили внимание на роскошный проект частного дома, который напоминает кадры из фильмов про будущее. Как выглядит дом и что говорит об идее архитектор – рассказывается в статье на Archdaily.

Архитектурное произведение было названо FUTAGO House. В переводе с японского это значит "близнецы". Такое название он получил из-за того, что он состоит из двух одинаковых частей. Части составили из двух симметричных бетонных кубов, расположенных на общей основе. В белом интерьере немало цветовых акцентов.

Как из будущего: дом в Киеве вызвал восторг у западных журналистов (фото)

Как из будущего: дом в Киеве вызвал восторг у западных журналистов (фото)

Как из будущего: дом в Киеве вызвал восторг у западных журналистов (фото)

Как из будущего: дом в Киеве вызвал восторг у западных журналистов (фото)

Как из будущего: дом в Киеве вызвал восторг у западных журналистов (фото)

Как из будущего: дом в Киеве вызвал восторг у западных журналистов (фото)

Как из будущего: дом в Киеве вызвал восторг у западных журналистов (фото)

Стеклянный дом FUTAGO (фото: Archdaily)

"Футаго – это чистый лист бумаги, в котором слились тонны бетона, стекла, страсти и силы человеческого духа", – рассказывает архитектор.

При этом, как передает издание, владельцы дома годами были сторонниками классики. Теперь же они выразили желание сделать современный минималистичный интерьер.

Как из будущего: дом в Киеве вызвал восторг у западных журналистов (фото)

Как из будущего: дом в Киеве вызвал восторг у западных журналистов (фото)

Как из будущего: дом в Киеве вызвал восторг у западных журналистов (фото)

Как из будущего: дом в Киеве вызвал восторг у западных журналистов (фото)

Стеклянный дом FUTAGO (фото: Archdaily)

Дом называют продолжением природы и одновременно ее оппозицией. Для основы использовали 20 тонн бетона. Было решено использовать материал украинского производителя – ведь везти бетон из-за рубежа дорого и неэкологично.

В помещении есть стеклянные двери высотой почти пять метров и немало стеклянных стен. Эксклюзивные стеклопакеты для проекта изготовили в Одессе. Каждый из них весит около тонны.

Как из будущего: дом в Киеве вызвал восторг у западных журналистов (фото)

Как из будущего: дом в Киеве вызвал восторг у западных журналистов (фото)

Стеклянный дом FUTAGO (фото: Archdaily)

В западном издании отмечают, что FUTAGO house является первым шагом к современной архитектуре частных домов в Украине.

Напомним, что ранее у Кличко внесли в перечень объектов культурного наследия "тарелку" на Лыбидской.

Ранее мы писали, что в Киеве планируют реконструировать Центральный автовокзал. Появились фото проекта.

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